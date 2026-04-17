Alberto del Río reaparece en redes tras salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- A solo días de haber

tras enfrentar

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, "El Patrón", reapareció en redes sociales para promocionar su próxima pelea, lo que desató una ola deentre usuarios.Por medio de un- el cual fue compartido en la página de Facebook dede Monterrey- el luchador anunció su, programada para elen, donde será la figura estelar del evento."Amigos como están soy Alberto del Rio, El Patrón solamente para informarles que tenemos una cita esteen, con grandes estrellas de la baraja luchística nacional e internacional, sobre todo la presencia y excelencia del más grande de todos tiempos", se le escucha decir.El cartel también promete enfrentamientos atractivos, como el choque entrefrente a. A esto se suma la participación de figuras reconocidas del pancracio como Fresero Jr., Villano V Jr, entre otros.Como era de esperarse, el anuncio de su aparición generó una ola de, donde no faltaron losy críticos por parte de los usuarios. Entre los más destacados se leía:"¿Va a pelear contra las esposas de los luchadores o ahora sí contra ellos? Pregunta seria""Mejor pongan a Chuy Almada en lugar del 'Patrón'""Sí iría a verlo, pero seguro lo vuelven a meter al bote"El pasado, el luchador de talla internacional fueentras una denuncia por presunta violencia familiar.Según los reportes, susolicitó apoyo alal presentar, lo que derivó en la intervención de autoridades y su arresto en una zona residencial de la ciudad.El caso dio un giro cuando ladecidió otorgar el, lo que permitió alcanzar unentre ambas partes.Como resultado, del Río quedó eneltras comparecer ante un juez de control y realizar elde pesos como parte del acuerdo.