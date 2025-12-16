logo pulso
Alberto del Río recibe la noticia del título de Toluca en 'La Granja'

Diciembre 16, 2025 06:09 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- El pasado domingo, en la cancha del Estadio "Nemesio Díez", Toluca levantó el título número 12 en su historia dentro de la Liga MX.

El equipo escarlata vino de atrás y, con el impulso de su afición, se impuso en una dramática tanda de penaltis a Tigres, lo que desató la locura entre sus seguidores.

El triunfo del equipo de Antonio Mohamed llegó a todos lados, incluso a "La Granja", programa de TV Azteca en el que participa Alberto del Río, exluchador de la WWE.

El esteta, quien en múltiples entrevistas expresó su afición al cuadro rojo y se alejó del día a día por el programa al estar incomunicado, recibió la noticia del título.

Fue Adal Ramones quien entregó al hijo de Dos Caras un mensaje del club, en el que se le notificó la noticia junto con una playera oficial.

"Lo esperaba, lo pensaba. Quedaron campeones, Puro ChorizoPower, somos bicampeones. Gracias a todo el equipo por hacer esto, estoy seguro de que Alexis Vega anotó", mencionó.

