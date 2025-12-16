Violenta muerte tiene motociclista al derrapar

Un motociclista tuvo trágica muerte luego de que derrapara cuando circulaba por la carretera a Rioverde, esto a la altura de la colonia Urbi Villa Real en Ciudad Satélite.

El lamentable hecho tuvo lugar por la madrugada de este lunes, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de la motocicleta sobre la mencionada carretera.

Fue a la entrada de la colonia Urbi Villa Real, anexa a Ciudad Satélite, en donde perdió el control de la dirección y se proyectó contra el pavimento derrapando por varios metros para causarse fuertes lesiones quedando tirado en la zona de rodamiento.

Otros automovilistas que pasaban por el lugar, al darse cuenta del hecho llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio acudieron los paramédicos, quienes se dispusieron a prestarle los primeros auxilios pero se percataron que por desgracia ya había perdido la vida víctima de las lesiones que se causó.

Al sitio llegaron elementos policiales, quienes acordonaron el área donde quedó el cuerpo tirado a unos metros de la motocicleta y más tarde acudió personal de la Vicefiscalía Científica para realizar el levantamiento, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público.

De momento no se reveló la identidad del motociclista ni la causa del accidente, finalmente la moto fue enviada a una pensión para las diligencias respectivas.