No fue sorpresa que el Congreso del Estado arrasara con el concejo municipal de Pozos, destituyendo a los 14 integrantes. Ya lo habían anunciado. Lo que sí no se esperaba es que la decisión fue aprobada por unanimidad de los 27 diputados.

Si los sacrificados esperaban que las bancadas de sus partidos salieran en su defensa, debió haber sido una decepción ver cómo fueron inmolados sin ningún miramiento en aras del reparto de posiciones políticas.

Porque eso fue lo que ocurrió ayer en el Pleno del Congreso. Ninguna bancada opositora debatió la propuesta de la Jucopo, sacada de la manga, de ir contra los concejeros, porque todas obtuvieron posiciones que les beneficiaron.

Colaboradores, parientes (junto con la aprobación de leyes de ingresos) y favoritos de todas las partes involucradas fueron incluidos en la nueva alineación del concejo poceño, lo que indica que en el entorno político potosino, el concepto de oposición es una mera etiqueta cuando todos se benefician.

El caso también expone la hipocresía del sistema político potosino. La destitución de los concejeros poceños, de acuerdo al dictamen, se valió de una conversación de los mismos expuesta por un medio de comunicación.

En contraste, cuando se reveló el video que exponía el esquema de "La Ecuación Corrupta" del Congreso (algunos de sus protagonistas siguen vigentes en el escenario político), poca cosa pasó. Lo que revela el peso de la diferencia de ser el grabador o el grabado,

La que sí se mostró más opositora fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien desde la "mañanera" de ayer cuestionó la constitucionalidad de la "Ley Gobernadora". Aquí, la emisora es el mensaje. Los impulsores de la reforma electoral aprobada el domingo ya saben a lo que se enfrentan.

En ese sentido, la dirigencia estatal panista ya anunció que impugnará judicialmente la aprobación, lo que, quién lo pensaría, pone del mismo lado a blanquiazules y a la mandataria guinda.

En ambos casos, estos días han reforzado la idea de que el Congreso es el arma más efectiva del régimen contra sus opositores.

Un larguísimo litigio que amenazaba la existencia del área nacional protegida del Paseo a la Presa terminó con la protección de la justicia federal a su declaratoria como tal.

Con ello, se protege a la zona de los intereses político-inmobiliarios que amenazaron con revertir la protección ambiental a esa área para sacrificarla para realizar jugosos negocios inmobiliarios.