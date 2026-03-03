Alegres del Barranco son mencionados en cartas a "El Mencho"

Los Alegres del Barranco, autores de corridos en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son mencionados en una de las cartas encontradas por este diario en las cabañas de Tapalpa del capo michoacano.

Investigación de la Fiscalía de Jalisco contra Los Alegres del Barranco

Se trata de un manuscrito fechado el siete de agosto del año pasado, en el que en una de sus partes el remitente, cuyo nombre no se identifica, recuerda a Oseguera Cervantes "lo del Güero Gallero de lo de los Alegres del Barranco es en este mes".

De puño y letra mayúscula, el breve extracto señala: "COMPADRITO LE RECUERDO DE LO DEL GÜERO GALLERO DE LO DE LOS ALEGRES DEL BARRANCO ES EN ESTE MES".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Alegres del Barranco, en la mira de autoridades por vínculo con "El Mencho"

Desde hace un año, la agrupación originaria de Sinaloa se encuentra en la mira de las autoridades del estado de Jalisco, luego de que proyectaran imágenes de "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" durante una presentación en el Auditorio Telmex, en la ciudad de Zapopan.

Derivado de ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación contra el grupo musical y sus representantes por apología del delito, quienes acudieron a comparecer en varias ocasiones ante el Ministerio Público local.

Sin embargo, un juez del estado de Jalisco determinó la suspensión del proceso penal que se inició contra los cuatro integrantes del grupo musical, con la condición de que no interpreten corridos alusivos a la delincuencia organizada en sus presentaciones y realicen diversas acciones en favor de la comunidad.

Revocación de visas y nuevas investigaciones

En abril de 2025, el gobierno de los Estados Unidos le revocó las visas de trabajo y de turista a Los Alegres del Barranco, tras difundir imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" en el concierto del auditorio Telmex.

El gobierno de Michoacán también investiga a la banda por difundir el rostro del capo michoacano durante un concierto en el municipio de Uruapan, donde fue asesinado el alcalde Carlos Manzo, al parecer por una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los corridos para "El Mencho" y sus operadores

Los Alegres del Barranco tienen un amplio repertorio de corridos como "El Del Palenque" y "Soy Mencho", en honor al capo michoacano, y a sus operadores regionales como "El Doble R", "El Tío Lako", "El De Villa Unión", "Soy Cuatro Letras", "El Tío de Jalisco", entre otros.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón le realizó un homenaje a Oseguera Cervantes, en el que agradeció por los regalos navideños a los niños de la localidad serrana.