Fallece hombre al caer en la Joya Honda

Un hombre que deambulaba este fin de semana en las inmediaciones del Área Natural Protegida (ANP) Joya Honda, en la comunidad La Tinaja perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cayó al vacío de 100 metros de profundidad y murió a consecuencia de los golpes que se causó.

Para recuperar el cadáver, personal especializado y rescatistas tardaron más de 10 horas en sacarlo del cráter, según informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El funcionario estatal explicó que las labores de rescate comenzaron el pasado viernes en la tarde noche y se reactivaron el sábado por la mañana y concluyeron ese mismo día en la tarde.

Después de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, refirió que fue complejo recuperar el cuerpo de la víctima, debido a las condiciones del lugar porque representaban un riesgo para los encargados de la recuperación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Complementó que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento mediante Servicios Periciales, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

"Dicen que, al parecer padecía una situación de salud y no sabemos cuál fue la causa de su caída, sin embargo, eso propiamente le compete deslindar responsabilidades a la Fiscalía. Nosotros de nuestras facultades, es el rescate", concluyó.