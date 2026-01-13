ALEJANDRO FERNÁNDEZ SE RECUPERA TRAS CIRUGÍA
ALEJANDRO FERNÁNDEZ REAPARECIÓ DESDE UN HOSPITAL PARA CONTAR QUE SU EXTRACCIÓN DE APÉNDICE FUE UN ÉXITO. LA CIRUGÍA SE DIO EL PASADO SÁBADO CUANDO, TRAS SER DIAGNOSTICADO CON APENDICITIS, ENTRÓ al QUIRÓFANO. POR MEDIO DE SUS REDES SOCIALES, EL CANTANTE COMPARTIÓ UN MENSAJE SOBRE SU ESTADO DE SALUD. "HOLA, MI GENTE. LES QUIERO COMPARTIR QUE HOY ME OPERARON DE APENDICITIS. TODO SALIÓ BIEN Y YA ESTOY EN RECUPERACIÓN. GRACIAS POR SUS BUENOS DESEOS. ¡LOS QUIERO MUCHO!", COMPARTIÓ EN LA BREVE HISTORIA EN INSTAGRAM, DONDE SE LE PUEDE VER EN LA CAMA DE HOSPITAL, RECUPERÁNDOSE DE LA INTERVENCIÓN.
