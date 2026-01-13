logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ALEJANDRO FERNÁNDEZ SE RECUPERA TRAS CIRUGÍA

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
ALEJANDRO FERNÁNDEZ SE RECUPERA TRAS CIRUGÍA

ALEJANDRO FERNÁNDEZ REAPARECIÓ DESDE UN HOSPITAL PARA CONTAR QUE SU EXTRACCIÓN DE APÉNDICE FUE UN ÉXITO. LA CIRUGÍA SE DIO EL PASADO SÁBADO CUANDO, TRAS SER DIAGNOSTICADO CON APENDICITIS, ENTRÓ al QUIRÓFANO. POR MEDIO DE SUS REDES SOCIALES, EL CANTANTE COMPARTIÓ UN MENSAJE SOBRE SU ESTADO DE SALUD. "HOLA, MI GENTE. LES QUIERO COMPARTIR QUE HOY ME OPERARON DE APENDICITIS. TODO SALIÓ BIEN Y YA ESTOY EN RECUPERACIÓN. GRACIAS POR SUS BUENOS DESEOS. ¡LOS QUIERO MUCHO!", COMPARTIÓ EN LA BREVE HISTORIA EN INSTAGRAM, DONDE SE LE PUEDE VER EN LA CAMA DE HOSPITAL, RECUPERÁNDOSE DE LA INTERVENCIÓN.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Macaulay Culkin emociona al regresar a los Globos de Oro
Macaulay Culkin emociona al regresar a los Globos de Oro

Macaulay Culkin emociona al regresar a los Globos de Oro

SLP

El Universal

Acompañado de su esposa Brenda Song, Culkin deslumbra en la alfombra roja de los Globos de Oro, marcando su regreso triunfal a la ceremonia.

Harry Styles podría sorprender con su regreso a la música
Harry Styles podría sorprender con su regreso a la música

Harry Styles podría sorprender con su regreso a la música

SLP

El Universal

Los enigmáticos mensajes en ciudades globales despiertan la emoción de los seguidores de Harry Styles

Nominaciones históricas del K-pop en los Grammy 2026
Nominaciones históricas del K-pop en los Grammy 2026

Nominaciones históricas del K-pop en los Grammy 2026

SLP

AP

Descubre cómo el K-pop conquista los Grammy 2026 con nominaciones que marcan un hito en la historia de la música.

Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 con una fiesta de tres días en Zacatecas
Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 con una fiesta de tres días en Zacatecas

Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 con una fiesta de tres días en Zacatecas

SLP

El Universal

La celebración de cumpleaños de Christian Nodal duró tres días en Zacatecas, con momentos únicos y la presencia de amigos cercanos y familiares.