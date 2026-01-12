Alerta Ámber para localizar a dos niños extraviados

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través del Programa Alerta Ámber, activó una ficha para la pronta localización de Lennon Eleazar Castañeda Almendárez, de 12 años de edad, e Irving Gabriel Lara Hernández, de 10 años, quienes fueron vistos por última vez el 10 de enero de 2026, en la colonia Garita de Jalisco, en la capital potosina.

De acuerdo con la información proporcionada, Lennon Eleazar Castañeda Almendárez mide aproximadamente 1.50 metros, es de tez morena, complexión robusta, cabello corto y negro, ojos cafés oscuros, cejas semipobladas y gruesas. Vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Cuenta con dos cicatrices, una en la cabeza y otra en la rodilla.

Por otra parte, Irving Gabriel Lara Hernández mide alrededor de 1.46 metros, es de tez morena, complexión delgada, cabello corto de los lados y largo de arriba, ojos cafés claros y cejas delgadas. Vestía chamarra negra con gorro, pantalón de mezclilla deslavado y tenis negros con líneas blancas. Como seña particular, presenta pequeñas manchas en el lado izquierdo del rostro.

La Fiscalía Potosina informa que elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya desplegó diversas labores de campo para establecer la ubicación de ambas personas, sin embargo, hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos niños, por lo que se considera que su integridad puede estar en riesgo, al existir la posibilidad de que sean víctimas de la comisión de algún delito.

Para cualquier información sobre su posible ubicación, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, ubicada en la calle Volcán Tacaná #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

Además, se cuenta con redes sociales en Facebook: Alerta Ámber SLP, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos SLP y Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, así como en X: @FiscaliaSLP y @AlertaAmberSLP.