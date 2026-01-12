Caen presuntos delincuentes en persecución

CIUDAD VALLES.- Otro día presuntos integrantes de un grupo delincuencial, fueron detenidos en Ciudad Valles; traían droga, ponchallantas y equipo de videovigilancia.

Jorge N. de 18 años de edad, y Jonatán N., de 27 años, son los detenidos, y ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información oficial, los hechos se originaron cuando los policías detectaron una camioneta Nissan Frontier verde, de cabina y media, cuyos ocupantes intentaron evadir a la autoridad arrojando objetos metálicos sobre la carpeta asfáltica para obstaculizar el avance de la unidad policial.

Esta acción derivó en una persecución que concluyó sobre el Libramiento Poniente, a la altura del cruce con la calle Fray Andrés de Olmos, cerca del Parque Tantocob.

Durante la inspección se les decomisaron 15 artefactos metálicos tipo "ponchallantas", 25 bolsitas con una sustancia con características del narcótico conocido como "cristal", 10 bolsitas con marihuana, así como tres cajas con mini cámaras de videovigilancia.

Las autoridades informaron que los detenidos manifestaron pertenecer a una célula del crimen organizado.