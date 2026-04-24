Alejandro Jodorowsky estrena en México la obra "El gorila"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El artista, dramaturgo, cineasta, tarotista y autor Alejandro Jodorowsky comenzó a imaginar su obra de teatro "El gorila" hace más de 40 años en México. Gracias a su hijo actor Brontis, por fin se estrena este fin de semana en el país.

La obra, basada en la historia de un mono que se adapta a la sociedad humana "Un informe para una academia" (1917) de Franz Kafka, fue escrita por Alejandro. Brontis la estrenó en Italia en 2008, después la tuvo de gira dos años en Francia. Cruzó el Atlántico y llegó a Santiago de Chile y Buenos Aires, también estuvo por el Líbano.

"Siempre ha sido para mí un anhelo, un deseo de poder presentarla en México", dijo Brontis en una entrevista reciente en la Ciudad de México. "En los años 70 mi padre ya había intentado hacerlo una vez (en México) con un actor que no funcionó".

Brontis ha actuado en filmes como "Tus dos muertos", "Magalhães" ("Magallanes") y "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ("Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald").

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De alguna manera, Alejandro le hizo casting a lo largo de años, pues lo vio en varias obras hasta que se convenció de que Brontis era "el actor ideal" para interpretar ese personaje largamente anhelado. Aunque no es su única obra juntos, han presentado otras tres y comparten créditos en la película de Alejandro "La danza de la realidad", donde Brontis interpretó al padre del cineasta.

Alejandro, quien nació en Tocopilla, Chile, en 1929, vive desde hace años en Francia. Desarrolló su carrera como director de teatro en México en las décadas de 1960 y 70. También fue aquí donde dirigió sus películas "Fando y Lis", "El Topo", "La montaña sagrada" y "Santa Sangre". El año pasado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México le otorgó a distancia la Medalla Bellas Artes por su trayectoria en el teatro.

A su vez, México ha tenido un gran impacto en la vida de Brontis. Nació y pasó su infancia y parte de su adolescencia en el país en el que se dice sentir en casa nada más de poner un pie en él. Señaló que le gustaría dirigir una ópera en México, como lo ha hecho en Francia.

"Siempre tuve esta idea de traerla ('El Gorila') a México como para cerrar un ciclo, para que sí se pueda hacer donde la quería hacer al principio, como él la quería hacer y después como reconocimiento también de todo lo que este país nos ha aportado a ambos", señaló.

La versión de Jodorowsky imagina a un gorila que, como el mono de Kafka, se adapta a la sociedad humana, pero va más allá al pensar qué pasaría después cuando se vuelve empresario y se casa con una humana, cuando su consciencia despierta.

A continuación, algunas de las observaciones de Brontis Jodorowsky sobre "El gorila", que se estrena este fin de semana en el Teatro Orientación de la Ciudad de México y el arte escénico. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cómo es trabajar con Alejandro como director?

BRONTIS: Fue una colaboración formidable. Trabajamos en ósmosis todo el tiempo y con gran placer. Yo admiro mucho su mundo artístico, sus películas y lo que yo pude ver de niño de su teatro. Y modestamente, debo decir que él me admira como actor.

Lo bonito con Alejandro es que tiene una visión clara de lo que quiere. Para un actor formado como yo, que un director tenga una visión clara es genial, porque no te encierra; al contrario, te libera y te da la capacidad de improvisar al interior de ese marco.

AP: ¿Qué tiene 'El Gorila' que lo hace tan perdurable después de que Alejandro comenzó a idearlo en los 70 y lo has presentado desde 2008?

BRONTIS: El tema es la renuncia a sí mismo para ser aceptado por los demás. Y eso, créeme, que es un tema. Los likes son corazoncitos, que es símbolo de amor. Entonces todos estamos buscando amor. En el fondo, todos queremos ser aceptados. Por eso a muchas personas les da miedo amar, porque también implica ser amado por lo que es uno mismo.

AP: ¿Alejandro te ha dado indicaciones sobre el montaje?

BRONTIS: Solo una nota me ha dado, me dijo: 'Oye, Brontis, estás formidable. Tienes mucho éxito y la gente se ríe mucho. Ten cuidado de que la risa no te trague y no te lleve a separarte de la profundidad de la obra'. La mejor nota que ningún director me ha dado en la vida.

AP: ¿Tras 18 años con "El Gorila" has encontrado algo que no conocías del personaje?

BRONTIS: Para mí la labor actoral en un largo periodo como este es un trabajo de arqueología. El personaje está en las profundidades de mí y en profundidades de la humanidad. Entonces cada función para mí no es repetir, es recabar, reexplorar. Empiezo de nuevo la excavación, voy en busca del fósil y cuando encuentro el fósil ya imagino cómo es el esqueleto, cómo es su carne.

Mi misión actoral es que el público salga del teatro con algo. La gente tiene que irse con un regalo, con algo que le quede en el corazón y el pensamiento que lo acompaña.