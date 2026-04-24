¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
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Patricia Lorena Gallardo Wong festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una agradable reunión.
Con ella en el festejo, su esposo Francisco Rodríguez y sus hermanas Sonia y Rosy Gallardo Wong, así como sobrinas.
Las asistentes le desearon bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.
Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.
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La mañana, con detalles especiales e instantes emotivos, plenos de felicidad.
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