¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Patricia Lorena Gallardo Wong festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una agradable reunión.

Con ella en el festejo, su esposo Francisco Rodríguez y sus hermanas Sonia y Rosy Gallardo Wong, así como sobrinas.

Las asistentes le desearon bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.

Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

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La mañana, con detalles especiales e instantes emotivos, plenos de felicidad.