logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Fotogalería

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Por Maru Bustos PULSO

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Patricia Lorena Gallardo Wong festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y grupos de amigas, en una agradable reunión.

Con ella en el festejo, su esposo Francisco Rodríguez y sus hermanas Sonia y Rosy Gallardo Wong, así como sobrinas.

Las asistentes le desearon bienestar y prosperidad en todos los aspectos de su vida.

Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mañana, con detalles especiales e instantes emotivos, plenos de felicidad.


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FESTEJAN POR SUS ESPONSALES
    FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

    FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

    SLP

    Maru Bustos

    COMPARTEN SU FELICIDAD ENTRE SERES QUERIDOS

    ¡ES AMOR!
    ¡ES AMOR!

    ¡ES AMOR!

    SLP

    Maru Bustos

    CELEBRAN A LA USANZA CHARRA

    Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí
    Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí

    Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí

    SLP

    Redacción

    Más de nueve ciudades participaron en competencias deportivas y actividades culturales.

    AYER HOY MAÑANA
    AYER HOY MAÑANA

    AYER HOY MAÑANA

    SLP

    Alicia Villasuso