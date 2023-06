Alejandro Sanz recibe dibujo de una niña tras mensajes depresivos

A-AA+

Alejandro Sanz le está echando ganas y su público no ha dejado de apapacharlo en el escenario y en redes sociales, luego de que el cantante confesara que no pasa un buen momento anímico, se siente triste, cansado y a veces con ganas de "no estar", por lo que sus seguidores y colegas se alarmaron por dichas palabras en tono depresivo que compartió Alejandro en redes el pasado 27 de mayo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar"; días más tarde tranquilizó a sus seguidores al escribir: "Aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

El artista madrileño comenzó el pasado sábado la segunda etapa de la gira "Sanz en Vivo" con un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona (norte) en el que sus incondicionales lo ovacionaron por varios minutos.

Durante su concierto, considerado por el artista como una "prueba de fuego", aseguró sentirse arropado en todo momento por las miles de personas que se congregaron en el Navarra Arena: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", afirmó.

En sus conciertos, Alejandro Sanz recibe diversos detalles de sus fans, y uno muy especial lo conmovió y lo compartió en redes, se trata de un dibujo hecho por una niña llamada María, quien dibujó a Alejandro con un micrófono en la mano y con un mensaje que dice: "Sanz Vivo. Me encanta tu música"; el gesto fue agradecido por el artista.

Aunque Sanz no ha revelado las causas de su estado de ánimo, versiones de medios españoles indican que el cantante habría sido desfalcado por un amigo cercano, y que sus finanzas se encuentran muy afectadas; además, semanas antes de que el español se confesara en redes terminó su relación de tres años con su novia Rachel Valdés, a quien deslindó de su depresión.

El tour mundial que está llevando a cabo el artista en 2023, con más de 60 fechas confirmadas, ya ha pasado por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, logrando alcanzar un total de 27 "no hay billetes" y más de 250 mil asistentes.

El resto de ciudades españolas por donde pasará la gira "Sanz en Vivo 2023", hasta el 3 de agosto, son Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid (con dos grandes citas en el Wizink Center), Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante, Onda y nuevamente Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival.

Alejandro Sanz ha sido nominado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2022 y ha sido el disco físico más vendido en España en 2021, ha vendido más de 25 millones de discos y que en 2017 fue galardonado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a toda su carrera.