Alerta a fans nuevo nombre de Britney Spears en redes

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El comportamiento de Britney Spears sigue dando de qué hablar entre los fans de la cantante de 41 años, quien la semana pasada presentó un extraño comportamiento en un restaurante; la tacharon de maníaca porque lo que hablaba no era comprensible, así lo informó TMZ, que además detalló que su esposo Sam Asghari se fue del lugar cuando Spears comenzó a comportarse de esta manera.

Ya desde hace semanas la llamada "princesa del pop" limitó los comentarios en sus redes, donde no ha dejado de postear todo tipo de fotos, muchas de ellas confusas y de su pasado; en sus videos aparece bailando y haciendo todo tipo de señas, incluso obscenas.

Britney se hizo un tatuaje de corazón y posteó unas viejas fotos en la que aparece con su exnovio Justin Timberlake; después, las borró.



Britney alerta de nuevo a sus fans

La cantante, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram, hizo un pequeño pero significativo ajuste de su descripción en esta red, la cual no pasó desapercibida para sus fans.

Ahora, Spears se hace llamar "River Red", el nombre de una película de 1998 con una trama curiosa.

"River Red", la película dirigida por Eric Drilling cuenta cómo un hombre experimenta sentimientos de culpa, después de que asesina a su abusivo padre para proteger a su hermano menor; lo asesina para acabar con el circulo de violencia en el hogar.

Esta trama coincide con dos aspectos de la vida de Britney, quien tiene una hermana menor llamada Jamie Lynn, que también saltó a la fama siendo muy joven. Actualmente están distanciadas.

Su padre, James Parnell Spears, mantuvo a la cantante bajo una tutela que concluyó en noviembre de 2021 tras un mediático juicio que "liberó" a la artista estadounidense, quien ha revelado en distintas ocasiones lo mal que la pasó bajo dicha tutela, y lo dañino de la relación que tenía con su padre.

Los seguidores de Britney se mantienen a la expectativa.