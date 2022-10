Alfredo Adame aún no puede salir del hospital

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Es oficial que Alfredo Adame salió bien de la operación, por lo que bromeó con el aspecto que tiene su cara la cual se puede ver todavía inflamada y morada en el área de su ojo derecho.

"Máscara de zombie y momia por 30 pesitos", escribió el conductor en una historia de su cuenta de instagram, en la que colocó otra selfie en el que se ve acostado en una cama del hospital, con los ojos cerrados y la boca chueca.

El representante de medios de Adame informó a EL UNIVERSAL que el actor de 64 años de edad, que se encuentra en el cuarto piso de la torre de especialidades del hospital general Dr. Gea González, permanecerá ahí un par de días más.

Durante este periodo de tiempo el artista reposará para recuperarse, por lo que no dará ninguna declaración a la prensa y dará prioridad a su salud.

"Imposible (que dé entrevistas o declaraciones) ahorita no está en condiciones para hablar ni nada, se va a quedar dos días más en el hospital, la operación fue ayer, pero sigue con molestias, está adolorido", reveló el manager.

Adame ingresó la mañana de este lunes al hospital para ser operado por las cuatro fracturas en su rostro, así como en las lesiones que tenía en el ojo derecho, sin embargo el ingreso al quirófano se adelantó ya que estaba programado que sería para dentro de dos o tres semanas, pero los médicos le avisaron que era mejor que fuera ayer.

A pesar de estar inflamado no le da pena mostrarse cómo quedó tras la operación y en su cuenta oficial de Instagram también escribió lo siguiente: "Ya me llegaron las máscaras de zombie y momia para halloween".

Al respecto, el público aplaudió que siga con buen estado de ánimo a pesar del mal momento que está viviendo, mientras que otros no les pareció que suba este tipo de contenido.

"Qué necesidad de subirte así, neta ya te perdimos", "que nunca se pierda el sentido del humor", "señor, no sé cómo le haces para estar encabronado siempre, pero me caes bien", "te ves bien con la máscara de Fabiru", "no te tires al piso para caerle bien a la gente wey, quiérete, respétate y ganarás el respeto de la demás gente".

"Lo bueno es que tienes sentido del humor en esta situación tan difícil", "ya sé de qué me voy a disfrazar", "qué santos putazos te metieron", "Alfredo mejórate pronto por favor" son algunos comentarios del público.

Adame sigue en pie con querer demandar al periodista Carlos Jiménez, supuestamente por ser tendencioso y obstaculizar la investigación del momento en que sujetos golpearon al conductor, quien se ha caracterizado por tener "mecha corta".