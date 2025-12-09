Alicia Machado aconseja a Fátima Bosch tras coronación como Miss Universo 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Alicia Machado felicitó nuevamente a Fátima Bosch por haberse coronado como Miss Universo 2025, triunfo que ha estado rodeado de polémica y cuestionamientos que han puesto en duda si la mexicana se merecía o no la victoria; la venezolana le dio un consejo específico a Fátima para que ya no viva momentos incómodos como el que pasó en una reciente entrevista con Telemundo.

En dicha entrevista la cuestionaron sobre las polémicas que rodean el certamen, como el caso legal que vive el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien enfrenta acusaciones de tráfico de drogas, armas y combustible robado.

"Usted para adelante, usted no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando alrededor, usted represente a la mujer, por lo que usted fue coronada, no se deje quitar ni un dólar", dijo Machado, ganadora de Miss Universo 1996.

El consejo que Alicia Machado le da a Fátima Bosch

Alicia Machado recordó que su triunfo también estuvo rodeado de polémica e incluso, a años de distancia, algunos aseguran que ella no merecía ganar; además, recordó lo cruel que fueron los comentarios y los cuestionamientos que le hicieron en su momento sobre su aumento de peso.

Por lo que le aconsejó a Fátima solicitar al certamen un Growth Manager, una persona que previo a las entrevistas explique qué es lo que a ella como reina le toca responder y qué no, se debe tratar de una persona, dijo, que hable varios idiomas.

Machado recordó cuál es la labor de una Miss Universo: es aquella que representa a la mujer intelectual, espiritual, política, social y físicamente.

"Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante", animó Machado, quien criticó a la cadena Telemundo por no tener prudencia ni delicadeza, hacer preguntas que son una falta de respeto y que minimizan a las mujeres.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, denunció penalmente a Fátima por presunta difamación, señala que nunca la llamó "tonta", como la joven tabasqueña expresó.