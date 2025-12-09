ATMÓSFERA NAVIDEÑA

En una atractiva celebración multicolor se inauguró el Bazar Andes, donde se ofrecieron una amplia variedad de productos.

La ceremonia de apertura fue presidida por el director del plantel educativo Benjamín Conde y la ex Miss Universo Ximena Navarrete, así como por por mamás de alumnos que organizaron este tradicional evento.

Asimismo, ellos realizaron el tradicional corte del listón.

Los expositores ofrecieron una gran variedad de piezas,

objetos para decorar el hogar muy acordes a la temporada, prendas de vestir, repostería, y los productos más ade-cuados para realizar sus regalos en Navidad.

El evento se desarrolló en un ambiente navideño, de gran alegría.