ATMÓSFERA NAVIDEÑA
ALEGRÍA EN EL BAZAR ANDES
Galeria
1/3
En una atractiva celebración multicolor se inauguró el Bazar Andes, donde se ofrecieron una amplia variedad de productos.
La ceremonia de apertura fue presidida por el director del plantel educativo Benjamín Conde y la ex Miss Universo Ximena Navarrete, así como por por mamás de alumnos que organizaron este tradicional evento.
Asimismo, ellos realizaron el tradicional corte del listón.
Los expositores ofrecieron una gran variedad de piezas,
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
objetos para decorar el hogar muy acordes a la temporada, prendas de vestir, repostería, y los productos más ade-cuados para realizar sus regalos en Navidad.
El evento se desarrolló en un ambiente navideño, de gran alegría.
no te pierdas estas noticias
Celebración del Día Nacional de la Nochebuena en México
El Universal
La Nochebuena, flor emblemática de México, tiene un significado profundo en la cultura mexicana.
Papa León XIV reza por la paz en Roma
AP
Miles de simpatizantes reciben al papa estadounidense en su primera Navidad en el Vaticano.
Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas
Redacción
Las celebraciones navideñas en el Salesiano Carlos Gómez iniciaron con la peregrinación y la Posada, promoviendo la unión y los valores comunitarios.