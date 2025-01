Polémica entre Alicia Machado y Selena Gomez

El nombre de la actriz Alicia Machado se convirtió en tendencia en los últimos días por las fuertes críticas que lanzó en contra de la estadounidense Selena Gomez.

Todo comenzó cuando la también cantante publicó un video en las redes sociales donde lamentaba las deportaciones masivas que el presidente Donald Trump está llevando a cabo. Gomez afirmó sentirse especialmente afectada por el futuro de los niños y entre lágrimas afirmó sentirse impotente: "No lo entiendo, quisiera poder hacer algo, pero no puedo", dijo.

Las palabras de Selena provocaron la furia de la exMiss Universo, quien la tachó de victimizarse y hasta cuestionó el hecho de que Gomez hace alarde de sus raíces mexicanas, pero ni siquiera maneja el idioma español.

Aunque, en su momento, Machado afirmó que no se arrepentía de nada de o que había dicho, los ataques en su contra y la presión de los usuarios de las redes parece que la hicieron cambiar de opinión; y ahora no sólo se ha retractado, sino que expresó su deseo de conocer a la intérprete.

Fue durante una transmisión en vivo, donde la exreina de belleza explicó que la polémica que la rodea fue producto de sus impulsos; y es que en realidad no tiene nada en contra de Selena, incluso, se declaró su fan.

"Por una cosa que escribí impulsivamente cuando vi a esta chica, que me encanta su música, por cierto. Ayer revisé mi playlist y tengo la mitad de las canciones de Selena Gómez en mi playlist, me fascina su música y lo que dice en ellas", dijo.

Machado también reveló que los fans han llevado la situación demasiado lejos, al grado de que a ella la han amenazado de muerte y a su hija le han llovido los ataques en las redes sociales.

"Llevan un drama con eso. ¡Dios mío, me han amenazado hasta de muerte!. Ya fueron a meterse con mi hija, a meterse en sus redes y decirle que su papá es un narco. ¡Ya, mi vida, ya! Ya superen el tema de mi hija por favor".

Aunque es una figura pública, Alicia admitió que, como cualquier persona, tiene derecho a equivocarse y hasta advirtió que no será la última vez que Yo soy una figura pública desde que tengo 17 años y acabo de cumplir 47 y me han visto crecer, equivocarme y tener muchos más aciertos que errores".

Se mostró segura ante la 'ola' de odio que ha recibido al recordar que llevaba casi toda la vida lidiando con la polémica, de manera que dejó 'entre ver' su nulo interés en 'engancharse' con ello, pero sí advirtió que no sería la última vez que lanzará comentarios de este tipo:

"Soy una figura pública desde que tengo 17 años y acabo de cumplir 47 y me han visto crecer, equivocarme y tener muchos más aciertos que errores... y prepárense porque ahorita se lo dije a Selena y el próximo domingo será alguien de 'La Casa de los Famosos' de la que a la mejor serán ustedes fanáticos. Tranquilos, relájense, no pasa nada".

Machado compartió que deseaba conocer a Selena y lanzó un llamado a que la audiencia le ayudara a lograrlo, porque era fan de su música, aunque volvió a mencionar que solamente quería darle un consejo para salir adelante de la depresión.

Por último, expresó su deseo de encontrarse cara a cara con Selena y hasta le pidió a la audiencia que la ayudaran a contactarla: "Me encantaría, con este escándalo que han armado, preséntenme a Selena, yo la quiero conocer. Como me han escrito, a la mejor ella no tiene ni la más mínima idea de quién es esta doñita que le dijo que la mejor manera de curar la depresión es ir al gym, tienes que ir al gym para que la depresión salga".

Por su parte, los usuarios no creyeron en sus palabras y hasta la acusaron de colgarse de la fama de la estadounidense:

"Alicia Machado, lo que quiere es colgarse de la fama de Selena Gomez", "Alicia Machado es una Bully", "No tienes empatía", "Lo escribió y después lo dijo en un programa. no fue impulso", "Eso no es equivocarse. Es sacar los sentimientos malignos escondidos", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.