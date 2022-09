Alicia Villareal quiere que Angelique Boyer la encarne en su serie

A-AA+

Alicia Villareal ya sabe quién podría interpretarla en la serie que planea hacer sobre su vida, se trata de la actriz francesa-mexicana Angelique Boyer, así lo confesó, y confesó que aunque no la conoce personalmente piensa que es la candidata perfecta.

"Ella es una de las primeras que yo dije, no la conozco personalmente pero me encanta", dijo al programa Ventaneando

Sobre los motivos por lo que Angelique está como su primera opción, Alicia dijo que le parecía muy buena actriz.

"Es una súper actriz y aparte es un lindo ser humano". Alicia Villareal tiene 51 años y Angelique 34 años, sin embargo, físicamente sí tienen gran parecido entre ellas.

La cantante grupera aplaudió que Arturo Carmona, su expareja y padre de su hija Melanie, ya diera su autorización para que lo nombren en la serie.

Quien seguramente podría interpretarla a la perfección en su versión joven sería su hija Melanie Carmona, quien verdaderamente tiene un gran parecido.