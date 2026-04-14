Alicia Villarreal acusa falta de imparcialidad en audiencia judicial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).-

volvió este martes al

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de Nuevo León para continuar con elque mantiene en contra de su exesposo,Acompañada de suy su pareja,, la cantante llegó después de las 10:00 horas para asistir a una, esta vez relacionada con las medidas cautelares del productor.Fue a finales de marzo pasado cuando lacitó a ambas partes a una sesión de "modificación o revisión de la medida cautelar", luego de que Martínez incumpliera a las condiciones que le fueron impuestas para llevar su proceso en libertad.Tras permanecer poco más deen el recinto, Villarreal accedió a hablar con los medios que ya la esperaban y cuestionó la"Aquí estoy en una audiencia más. El juez no fue imparcial. Estoy firme en lo que empecé. Realmente confío en las leyes para que hagan lo pertinente", dijo en declaraciones retomadas por Info 7.Y es que, de acuerdo con, abogada de Villarreal, pese a los señalamientos de, no se emitieron sanciones ni se modificaron las"Elabsolutamente nada, a pesar de que el señor Cruz incumplió con las (medidas) que se le habían impuesto. En su momento se dictaron las más leves y, aun así, él no está interesado en someterse a la autoridad", agregó.Asimismo, detalló que durante la audiencia se intentó justificar con unfamiliar, argumento que, aseguró, no fue respaldado con pruebas."El señor Cruz quiso hacer valer unde su mamá, que es una situación de hace muchos años. No presentó las pruebas correspondientes y, aun así, el juez solo le", agregó.Pese a este, Villarreal insistió en que continuará por el camino legal y confiando en las leyes mexicanas."Lo único que sigo pensando es que las leyes realmente son justas; las personas que están en esa posición son las que son injustas",La intérprete de "Insensible a ti" también fue cuestionada sobre los rumores de una posible boda con, con quien mantiene una relación desde hace ocho meses; sin embargo,