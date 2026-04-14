¿Con la misma piedra? No despistaron

Las finanzas del Interapas cerraron 2025 con un déficit e iniciaron 2026 con una rectificación presupuestal a la baja.

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Los montos de ambos años son inquietantemente semejantes. De acuerdo a la cuenta pública de 2025, Interapas calculó que ese año tendría ingresos por mil 911.2 millones de pesos, sin embargo, al cierre del ejercicio, contabilizó mil 124.6 millones de pesos, 680 millones de pesos menos.

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Como reveló la columna dominical Las Cúpulas el pasado domingo, el organismo operador publicó a principios de este mes en el Periódico Oficial del Estado un nuevo presupuesto, que sustituiría a la propuesta original, que fue presentada en el mismo medio oficial en enero.

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La suma inicial del presupuesto del organismo era de mil 979.8 millones de pesos y tras la modificación, quedó en mil 298.7, lo que implicaba una reducción de 786 millones de pesos.

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A la publicación del nuevo presupuesto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió descartando que se tratara de un recorte presupuestal, sino un “ajuste” para alinear las finanzas del organismo a sus “ingresos reales”.

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Y es que señaló que el plan inicial preveía recursos inciertos y montos que no estaban plenamente sustentados.

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La Junta de Gobierno del Interapas, cuando discutió los resultados de 2025 en enero pasado, estableció que el organismo enfrentó un déficit de 413 millones de pesos, pues sus egresos fueron de mil 537.6 millones de pesos.

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¿Tendrían la misma causa el déficit del año anterior y el motivo de la modificación presupuestal de este año? ¿Cabría la posibilidad de que el mal resultado de 2025 también se debiera a “recursos inciertos”? ¿Se repitió la inexactitud este año, pero se alcanzó a corregir?

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En todo caso, hay indicios de que las finanzas del Interapas presentan situaciones preocupantes, que denotan fallas de cálculo que reflejan que el desempeño financiero no es del todo correcto en el organismo.

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El regaño del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al PRI debido a que ese partido afilió a empleados municipales de Villa Juárez en la sede de esa alcaldía se convirtió en un bumerán político.

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Y es que las redes sociales no olvidan y recordaron que a fines de 2024 su partido, el PVEM, realizó un reclutamiento forzoso de militantes entre los trabajadores del SEER, instalando incluso un módulo con capacidad de tomar fotografías en la sede del organismo, en Coronel Romero.

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Aunque el partido y la dependencia lo negaron, las imágenes captadas dentro de las instalaciones oficiales y las denuncias de maestros inconformes confirmaron la práctica de actividades partidistas en un recinto oficial.

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La mayor parte de los comentarios que desató la declaración del mandatario (“Que la despisten tantito”) fue vapuleada por ciudadanos que recordaron el caso.