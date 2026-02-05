Alista Caifanes su concierto en Centro Cultural Otomí

Caifanes invocará a "Los Dioses ocultos" con su concierto en el Centro Cultural Otomí de Temoaya, Estado de México, siendo una de las pocas agrupaciones en ocupar el recinto para conciertos.

Este lugar ceremonial fue inaugurado en 1989 con el objetivo de preservar las tradiciones y cultura de esta civilización ancestral.

Para llegar al Centro Cultural Otomí desde la Ciudad de México hay dos maneras:

La primera de ellas es en automóvil particular, mismo con el que tendrás que tomar la autopista México-Toluca y después la carretera Toluca-Naucalpan, al llegar a Temoaya, sigue la señalización hacia el centro ceremonial, ubicado a unos 12 kilómetros del centro municipal.

La segunda, si prefieres hacer el recorrido en transporte público debes llegar a Toluca en uno de los camiones que salen desde las terminales de autobuses en CDMX, posteriormente en la misma central de camiones buscar las combis que van a Temoaya, al estar en el centro, puedes optar por un taxi para que te deje en la entrada del recinto en el que Caifanes dará su concierto.

El concierto de Caifanes en el Centro Cultural Otomí de Temoaya está programado para el próximo sábado 18 de abril del 2026 en punto de las 19:00 horas.

Los boletos se podrán comprar en E-ticket a partir de este mismo viernes 6 de febrero, aunque no hay una hora confirmada se sugiere ingresar temprano para no quedar fuera del show que busca combinar lo místico del recinto con la propuesta tan allegada a las raíces nacionales de la banda liderada por Saúl Hernández.

Aunque si no puedes realizar el viaje hasta el Estado de México, puedes esperar a los conciertos que Caifanes tiene pactados en el Auditorio Nacional el 29 y 30 de mayo del 2026, cuyas entradas ya están disponibles en Ticketmaster.