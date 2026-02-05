logo pulso
Cubano se sorprende en México por precios y variedad en tiendas 3

Un video viral en TikTok muestra el choque cultural de un migrante cubano ante la facilidad para comprar productos básicos

Por El Universal

Febrero 05, 2026 07:54 a.m.
A
Cubano se sorprende en México por precios y variedad en tiendas 3

Para muchos mexicanos encontrar una tienda en cada esquina resulta un escenario habitual, sin embargo, no en todos los países se tiene la facilidad para adquirir cualquier producto de la canasta básica a un bajo costo. Por este motivo, la reacción de un cubano a una tienda "3B" causó sensación en TikTok.

En el clip que rápidamente se hizo viral, aparece el usuario @liamblack un cubano en México que comparte en la plataforma sus experiencias como extranjero y los choques culturales al llegar a otro país.

En ese sentido, uno de los cambios más radicales que notó es la facilidad de conseguir alimentos, pues de acuerdo con sus relatos, estaba acostumbrado a conseguir raciones limitadas a costos muy altos.

Cubano en México reacciona a tiendas 3B

En el video se observa al hombre recorrer los pasillos de la franquicia mexicana observando la variedad de productos mientras empujaba su carrito con galletas, azúcar y arroz.

"Soy cubano en México y esto aquí cuesta menos. Esto en cualquier tienda es más caro, aquí en 3B es mucho más barato el mismo producto de la misma calidad", dijo.

Luego, al pasar por la zona de lácteos señaló una torre llena de cajas de leche y con sorpresa mencionó: "Esto en Cuba sería un lujo, aquí es algo normal".

Finalmente, añadió la aclaración de que su sorpresa no era por el precio de los productos en esa tienda, sino por resaltar la libertad de elección que hay en el país al momento de comprar cualquier alimento.

SLP

El Universal

