Alix y Mariana Garza rompen el silencio sobre el caso de Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Para Sasha Sokol, el pasado 10 de mayo, significó una fecha sumamente importante, y es que precisamente ese día el proceso legal que emprendió en contra de Luis de Llano llegó a su fin. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX había fallado a su favor y condenado al famoso productor por daño moral.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, la exTimbiriche reveló que las autoridades reconocieron como una revictimización las declaraciones que De Llano ofreció a varios medios, en las que hablaba sobre la "relación" que sostuvo con Sasha cuando ella era menor de edad, y entre otras cosas, lo sentenciaron a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hablar del tema, así como pagar una cantidad a manera de reparación de daños, la cual no ha sido revelada.

Si bien, en ese momento Sokol recibió las palabras de apoyo de sus compañero de grupo, Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer; es hasta ahora que las dos exintegrantes de la banda se pronunciaron públicamente al respecto, esto durante una plática con varios medios de comunicación.

Tanto Bauer como Garza acudieron como madrinas de honor al debut de Yahir en el musical "Mentiras" donde fueron cuestionadas sobre la denuncia y posteriormente la batalla legal que su gran amiga atravesó. Entre otras cosas, las famosas reconocieron la valentía de Sasha al atreverse a alzar la voz y reiteraron su apoyo como mujeres, seres humanos y amigas.

"Yo creo que el acto de valentía es, obviamente para ella, pero también para todos los hombres y mujeres que han estado en esa situación. Entonces, la verdad es muy bonito que esté sucediendo esto, por ella y por todas las que vienen", dijo Garza en declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Alix, por su parte, destacó lo difícil que fue para Sasha enfrentarse a su pasado, pero, también está segura de que además de buscar justicia quiso crear un precedente para todas las víctimas de delitos similares, algo que es digno de admirar: "Como mujeres la apoyamos muchísimo. Ha sido un proceso duro, pero sé que lo está siendo con plena convicción de que no es por ella, sino es por ayudar a todas las personas que se encuentran en la misma situación y que tengan la posibilidad de saber que si lo exponen va a haber una respuesta", agregó.

Sin entrar más en detalles, Bauer dejó muy claro que el vínculo familiar entre De Llano y Benny, nunca los ha dividido, y que ahora que todo llegó a su término "no hay más que decir" que lo establecido por las autoridades.

En otros temas, también detalló que por el momento Sasha no se encuentra contemplada en el elenco de la nueva versión de "Vaselina" pero dejó abierta la posibilidad de que pueda unirse a la puesta.