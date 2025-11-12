Amy Schumer sorprende al mundo con su drástico cambio físico en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Amy Schumer decidió empezar desde cero en Instagram y borró todas su fotos del pasado, su primera nueva publicación muestra su nuevo físico tras varios años de cambios que incluyeron una liposucción en 2022, entrenamientos y medicamentos especiales.

La comediante, actriz, escritora, productora y directora estadounidense de 44 años confesó hace unos días que le gusta cómo se ve, pero sobre todo le gusta cómo se siente.

Amy, reconocida por su estilo de humor autocrítico y mordaz, ha abordado en su comedia temas como el feminismo, las críticas sobre el cuerpo de las mujeres y los roles de género, y lo ha hecho con un tono irreverente pero profundo.

En sus redes suele reflexionar sobre la vida y sobre el cuerpo femenino, hace tiempo compartió:

"La vergüenza y la crítica hacia nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y de lo que he sido testigo durante mucho tiempo", dijo en un video de Instagram.

"Deseo profundamente que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables en la lucha por su propia salud dentro de un sistema que generalmente no les cree".

Amy Schumer borró todas las publicaciones que tenía en su cuenta de Instagram, donde suma más de 12 millones de seguidores, y lo hizo sin saber por qué, según se lee en su mensaje que acompañó con unas fotos en las que luce un vestido rojo de Valentino.

"De vuelta en mi escalera, mierda otra vez. De hecho salí de mi casa esta noche. ¿Quién está orgulloso? Me siento bien y feliz. ¡Borré mis viejas fotos sin ninguna razón!", se lee en su mensaje.

En las imágenes se ve con varios kilos menos y un afilado rostro enmarcado con una rubia cabellera.

En 2022, Amy Schumer reconoció haberse sometido a una liposucción como parte de su proceso de cambio físico, ese mismo año, probó el medicamento semaglutida (Ozempic), pero tuvo que abandonarlo debido a efectos secundarios severos como náuseas y falta de energía.

En 2024 fue diagnosticada con síndrome de Cushing, una condición que puede afectar el peso y la salud metabólica, además enfrentó síntomas de perimenopausia, para los cuales recibió tratamientos hormonales que ayudaron a mejorar su bienestar general.