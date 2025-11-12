Sabrina Carpenter en cinta de "Alicia en el País de las Maravillas"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sabrina Carpenter protagonizará y producirá una nueva película musical basada en "Alicia en el país de las Maravillas", de Lewis Carroll para Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical moderna del clásico, con dirección y guion a cargo de Lorene Scafaria, conocida por la película "Hustlers".

Marc Platt, productor reconocido por musicales como "Wicked" y "La La Land", también participa en la producción. El proyecto es muy personal para Carpenter, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año junto con un lookbook, y representa su debut como protagonista y productora en un largometraje de un gran estudio.

En esta película, Carpenter no solo actuará, sino que estará muy involucrada en la creación y desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión del clásico para una nueva generación. La historia mantendrá el mundo fantástico y absurdo del relato original, pero con un enfoque moderno y musical.

Sabrina Carpenter en 10 datos

Su nombre completo es Sabrina Annlynn Carpenter y nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Estados Unidos.

Es cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense.

Su primer reconocimiento llegó como protagonista de la serie de Disney "Channel Girl Meets World" (2014-2017).

Su carrera musical comenzó en 2014 con el lanzamiento del sencillo "Can't Blame a Girl for Trying" y desde entonces ha lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo Eyes Wide Open, Evolution, Singular: Act I, Singular: Act II y más recientemente Short n' Sweet.

En 2023 abrió para Taylor Swift en The Eras Tour, uno de los tours más importantes de ese año.

Ha experimentado con diferentes géneros musicales, evolucionando desde pop adolescente hacia dance pop, trap, hip hop y R&B.

Su sencillo "Skin" fue su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Además de la música, Sabrina ha participado en cine y teatro; tuvo su debut en Broadway con la obra Mean Girls.

Ha ganado premios, incluidos algunos de los Radio Disney Music Awards y premios por actuación en festivales de cine independientes.

Sabrina está involucrada ahora en la producción y protagonización de una película musical de "Alicia en el país de las Maravillas" para Universal Pictures, lo que marca un paso importante en su crecimiento profesional.