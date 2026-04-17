Ana Bárbara perdona infidelidad y expulsa a sus hijos mayores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).-

habría perdonado la infidelidad de su esposo

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y habría corrido de la casa a sus dos hijos mayores () para que su esposo regresara, así lo contó el hermano de la cantante, quien está distanciado de ella, igual que el resto de la familia, desde hace tiempo y por culpa de Ángel.La artista y el empresariose conocen desde, él, quien es 15 años menor que la "Reina Grupera", se desempeña como agente aduanero, actor y empresario.En un inicio la relación la mantuvieron con mucho hermetismo, sin embargo, poco a poco han salido a la luz detalles sobre lade Ángel, quien terminó mal con, el hijo de la falleciday "", y quienhabía adoptado como hijo.Antes de que saliera a la luz la infidelidad de Muñoz,dijo públicamente que Ángela sus hermanos, que los castigaba; él dejó de vivir con la pareja y aunque tampoco es cercano a la cantante por ahora, ha externado apoyo a sus hermanos por si necesitan salir de esa casa.Para, desde que su hermanainició su romance con Ángel, comenzado los; Ángel, dice, ha ido alejando de Ana a toda la gente que la ama."Desde que comenzó la relación con este tipo todo vino mal, el tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso, después llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de), después corre a mi mamá; este tipo alejó a toda la gente que ama a, las alejó", dijo al programa "De Primera Mano".Ugalde agregó quehabría corrido de la casa a sus dos hijos mayores,, con tal de que Ángel regresara, ya que es sabido la tensa relación que tenía con ellos, no así con Jerónimo, con quien Ángel sí se lleva bien.Agregó que lamentablemente su hermana seguiría con Ángel por tres cuestiones: la tiene, su autoestima está por los suelos, o ella esde todo.Hace unas semanas la periodistafiltró audios y pruebas de un supuestocon Muñoz que habría durado seis meses. Según los audios filtrados, Muñoz supuestamente planeaba divorciarse para quedarse con propiedades, incluyendo su casa en Beverly Hills.y su hermano tuvieronpor la coautoría de algunas canciones, sin embargo, él asegura que le desea lo mejor y que lamenta profundamente que haya regresado con Ángel, quien maniobró para que le quitaran la Visa.¿Quiénes son los hijos deCada uno de sus hijos biológicos es fruto de una relación distinta:): Su primogénito, hijo del empresarioJosé María "Chema" Fernández Ugalde (): Nacido durante su matrimonio con".): Su hijo menor, concebido mediante un "pacto de amistad" porcon el cantante Reyli Barba.Trascon "" poco después de la muerte deasumió el rol materno de los hijos menores de la actriz:dey "".Levy: El más pequeño de los hijos de Mariana, quien recientemente ha protagonizadopor sude la cantante.: Aunque es lamayor de Mariana,también mantuvo una relación muy cercana y de cuidado con ella durante su