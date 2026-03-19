Ana Bárbara y Ángel Muñoz se separan tras escándalo de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La cantante Ana Bárbara y su pareja Ángel Muñoz no habrían podido continuar con su relación tras los rumores que los rodearon en las últimas semanas, luego de que la periodista costarricense Adriana Toval asegurara haber sido amante de Muñoz durante seis meses.

Escándalo por infidelidad y separación

De acuerdo con reportes del programa "Siéntese quien pueda", Ángel salió de la casa de la cantante por decisión de ella, y actualmente no estarían juntos, aunque se desconoce si se trata de una separación temporal o definitiva. "Me dicen que Ángel ya no responde absolutamente a nadie y que estaría en un apartamento en Beverly Hills", indicó el periodista Alex Rodríguez.

Además, señaló que Bárbara habría sido presionada por sus dos hijos mayores para que se distanciara, y que la cantante tampoco quería escuchar algunos audios donde Muñoz se expresaba mal de ella.

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La relación de 12 años de la voz detrás de "Bandido" ha estado envuelta en especulaciones debido a versiones de infidelidad y denuncias de violencia que Muñoz habría ejercido contra los hijos de la cantante. Ángel y Ana se conocieron en 2014 en un gimnasio de Los Ángeles, tras el divorcio de Ana con José María Fernández "El Pirru", y oficializaron su romance en julio de 2020 con su enlace matrimonial.

Detalles del escándalo y acusaciones

La polémica comenzó cuando, a través del programa "El gordo y la flaca", el paparazzi Jordi Martín, conocido por revelar la infidelidad de Gerard Piqué y Shakira, señaló que conversó con Toval, quien además es creadora de contenido. La joven afirmó que desde septiembre de 2025 sostuvo una relación con Muñoz hasta hace unas semanas, cuando él terminó la relación por un supuesto arrepentimiento.

Según Toval, todo inició como una relación "profesional", ella apoyaba al matrimonio en sus redes sociales, mientras Muñoz enfrentaba acusaciones de la familia de Ana Bárbara y se acercó a ella para contrarrestar los señalamientos y sacar información a su favor, pero se volvió confidencial y finalmente romántica y sexual, incluyendo el intercambio de fotografías explícitas, regalos y dinero.

Los encuentros ocurrieron en septiembre y a mediados de octubre de 2025, en México y principalmente a distancia. Toval señaló que Muñoz le confesó su intención de divorciarse de Ana Bárbara y quedarse con su casa en Los Ángeles.

Desde 2024, José Emilio Fernández Levy, hijo de "El Pirru", que Ana Bárbara aceptó como propio, advirtió que Muñoz maltrataba a sus hermanos.

Tanto el hermano de Ana, Francisco Ugalde, como su padre, Antero, se sumaron a los señalamientos. Más recientemente, Katty y Martha, quienes aseguraron que trabajaron durante más de 18 años como niñeras en el hogar de Ana Bárbara, denunciaron que renunciaron al no querer participar en conductas inapropiadas y por presenciar episodios de maltrato hacia los hijos de la cantante, incluyendo insultos verbales y la instalación de cámaras en sus habitaciones. Tras su renuncia, las niñeras también fueron hostigadas e intimidadas por parte de Muñoz.