PVEM: cautela y desafío > El PRI, a lo Morena

Ya no hay vuelta atrás. San Luis ya está en temporada electoral con la presentación, con horas de diferencia, de la virtual entronización de Ruth González Silva como candidata del PVEM a la gubernatura y de la designación del alcalde Enrique Galindo Ceballos y de las diputadas locales Sara Rocha y Frinné Azuara, como las opciones del PRI.

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De nueva cuenta, el senador Manuel Velasco Coello, aquel que hace semanas le alzó la mano a su colega potosina y metió en problemas a ella y al gobierno de su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, fue quien la colocó, otra vez, bajo los reflectores.

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Velasco Coello ofreció una lista de propuestas del PVEM para las encuestas con las que se elegirán a los candidatos de la alianza entre su partido, el PT y Morena a algunos de los 17 estados que renovarán la gubernatura en 2027.

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Pero en el caso de San Luis, hizo una excepción. Más cauteloso que en la primera ocasión, Velasco Coello no la nombró directamente como candidata, sino que reconoció en varias ocasiones que la senadora no ha decidido aún participar.

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Con esa condicionante, el jerarca del Verde la ubicó en la lista pero, de nuevo para que no se considerara algo definitivo, indicó que su partido tenía otras opciones entre sus diputados locales y federales.

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Sin embargo, el hecho de que sólo mencionara por su nombre a la senadora da una idea del peso que tiene como alternativa. De hecho, fue a la primera que mencionó.

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Los reporteros que lo entrevistaban le preguntaron qué pasaría en caso de que Morena, que ha establecido en sus estatutos la norma de no apoyar candidaturas heredadas entre parientes.

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En su respuesta, presumió la relevancia de su senadora: en la elección de 2024, aportó 500 mil votos a la alianza y ha apoyado el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo. Luego insiste, colmilludo, en que aún falta la decisión de la senadora.

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Pero ante otra pregunta, sobre si el Verde iría sin Morena en caso de que persista la negativa de apoyar la candidatura nepotista, soltó lo más relevante de la entrevista: así sería.

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Lo dice con un dejo de desafío al recordar que el Verde ganó sólo la gubernatura de Gallardo Cardona y la senaduría de González Silva. Y también de reproche: "nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena y en la única que nosotros encabezamos ¿que no nos apoyen? Les hacemos un llamado para que nos apoyen".

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Y en el PRI, "morenizaron" los destapes, adaptando los "coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación" para designar a los "Defensores de México".

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El PRI de "Alito" Moreno sigue rogando por una alianza partidista con el PAN, pero se le adelanta con candidatos a los estados. Quién sabe si eso abone en su favor.

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En San Luis Potosí, el PRI de Sara Rocha se comió su orgullo y de promover la expulsión de Enrique Galindo, ahora lo incluye entre sus opciones. La pregunta es, ¿el PRI es la mejor alternativa para el alcalde capitalino?