Estudiantes se exhiben en canal de WhatsApp

CIUDAD VALLES.- Padre de un adolescente que va a una secundaria federal de aquí de Valles dio a conocer que su hijo le informó que había un canal de WhatsApp en el que jóvenes de ese nivel suben fotos propias en las que se exhiben semidesnudos y escriben comentarios de todo tipo.

La fuente de la información está corroborada por este diario, pero por la naturaleza del tema y las consecuencias que pudiera tener, se mantiene la personalidad de ésta en el anonimato.

El lugar digital donde aparecen fotos comprometedoras es un canal de WhatsApp llamado "Chisme pt2" (que sería la abreviatura de "parte 2"), puesto que ya ha habido una primera parte, pero que también fue descubierta por padres de familia.

En las fotografías que se suben a esa especie de grupo (sin identificación directa de cada usuario), los jóvenes aparecen con poca o sin ropa y con los comentarios que emiten los demás usuarios, que se contaban en 673 seguidores hasta este miércoles, de acuerdo con el paterfamilia, quien dijo estar consciente que esta dinámica es una exhibición grave que hacen los jóvenes de sí mismos, pero que no puede continuar.

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Los participantes de las publicaciones que alcanzó a ver el paterfamilia son estudiantes de ambos sexos, de secundarias como la Pedro Antonio Santos, la Dunstano Gómez Castillo y la Tierra y Libertad.