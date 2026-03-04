Ana Brenda Contreras presenta la serie Polen tras pausa por maternidad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).-

está

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en los escenarios, después de haber hecho una pausa en su carrera para prestarle atención a su vida personal. A menos de un año de haberse convertido en madre de Aria, su primogénita, decidió que era momento de retomar actividades y lo hace con la promoción de la serie "", que la noche de ayer, 3 de marzo, tuvo su estreno para invitados especiales y una alfombra roja."Cuando tienes a una bebé todo cambia, porque genuinamente tú quieres estar con ella, debido a que necesita mucho de ti, pero también ya no aguantas estos trotes. Yo ya no aguanto los llamados tan largos o nocturnos, porque tengo que estar para ella en la noche, entonces sí se mueven de lugar las", comentó la actriz, quien asistió al evento en una terraza de la colonia Juárez, acompañada de su esposo, el empresario" es una serie deque se rodó hace dos años en. En el elenco participan, además de, Tiago Correa, Claudia Ramírez,, Gustavo Sánchez Parra, Rocío Verdejo, Antonio Gaona, Fabiola Guajardo, Francisco de la O, Ernesto Álvarez, Claudette Maillé yAguirre, entre otros. La producción se estrenará el 6 de marzo en la plataforma."Por fin podrán ver este proyecto, estoy muyde él, porque una cosa es hacerlo como actriz, pero ya tener todas las piezas juntas es diferente. Tuve la oportunidad de disfrutarla completa esta semana, pero nunca es fácil ver tu, porque es algo que me choca y soy muy crítica; pero al verlo al lado delde misdigo: qué bien, y me hace sentir muy satisfecha", dijo Contreras.La trama de la serie cuenta la historia de la, cuya matriarca es(Claudia Ramírez), dueña del Hotel Prestigio y del imperio floral más grande del país. Al llegar a su cumpleaños 60 decide reunir a su familia para celebrar; sin embargo, en plena fiesta muere de manera inesperada al caer de lo alto de su mansión. Todos piensan que se trató de un suicidio, pero más adelante se descubre que fue. Es entonces cuando entra en escena la detective), quien descubre que todos tenían una razón para matar a la empresaria."Sandra es un personaje un tanto oscuro de lo que normalmente me ofrecen o están acostumbrados a verme hacer, pero no por eso deja de ser luminoso, porque es una mujer que tiene ética en su, busca la justicia y la verdad, así que se enfoca en resolver este homicidio. Por esto fue muy interesante hacerlo", expresó la actriz.Paraes muy sano que una plataforma comoofrezca todo tipo de contenido, desde comedia hasta una historia como "", donde el público permanece atento de principio a fin debido a suQuien ha mostrado un gran, al interpretar personajes cada vez más complejos y conexigentes, como el que le tocó en esta ocasión, es"Mi personaje en esta historia es el más picante y retador que me ha tocado interpretar. Me tiene muy contenta haber logrado untan significativo con mi compañero. Estoy abierta a críticas y a lo que el público pueda señalar", comentó la actriz.En esta serie producida por, Bethke interpreta a, unpero manipulador, que sabe ejercer el poder desde las sombras, por lo cual nunca se sabe de qué lado de la historia está."Mi personaje es alguien que se deja llevar por la, por el poder, por el deseo, por la seducción; entonces está delicioso, es un. 'Polén' es unen el que se habla de los secretos de la familia, es de intriga y suspenso. A mí me gusta este género y estoy contento de que siga habiendo este tipo de historias", señaló el actor.