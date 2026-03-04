Muere Ana Luisa Peluffo, ícono del cine mexicano

La actriz Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años de edad, la estrella de la Época de Oro del cine mexicano murió rodeada de sus seres queridos, así lo dio a conocer su familia a través de un comunicado.

Se detalló que los servicios funerarios se realizaron de manera privada.

"La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad".

La familia agradeció las muestras de cariño que a lo largo de la vida recibió la actriz de películas como

"Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico".

La sensualidad natural de Ana Luisa Peluffo lució como nunca en la pantalla grande en la película "La fuerza del deseo", de 1955, cuando la actriz se atrevió a aparecer desnuda, se trató del primer desnudo en el cine mexicano, lo que generó opiniones encontradas entre el público y la prensa de entonces.

Nadadora, bailarina acuática, pintora y actriz con más de 200 películas, eso atesora Ana Luisa, nacida el 5 de diciembre en Querétaro, estado de la República Mexicana en el que vivió gran parte de su vida.

Ana Luisa es recordada por su talento, porte y belleza, cualidades que la hicieron brillar no solo en México sino en el extranjero.