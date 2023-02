Ana María Alvarado dispuesta a proceder legalmente contra Maxine

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Tras la disputa laboral que enfrentaron Ana María Alvarado y Maxine Woodside, por el supuesto despido injustificado del que la conductora habría sido víctima; ahora reveló que ya está recibiendo asesoría legal.

Hace varias semanas, la presentadora de "Sale el Sol" rompió en llanto al revelar que, tras algunos días de recibir malos tratos por parte de Woodside, había quedado fuera del programa "Todo para la mujer", pues la llamada "Reina de la radio" decidió despedirla tras una fuerte discusión.

La noticia causó gran debate en redes sociales, ya que minutos después Woodside desmintió las declaraciones de quien fuera su compañera por más de 30 años y hasta le mandó un mensaje en el que expresaba que Alvarado tenía su lugar asegurado en la emisión de radio.

Por su parte, la también periodista explicó que no emprendería ningún tipo de acción legal, pues quería llegar a un arreglo por las buenas; sin embargo, tuvo que cambiar de opinión luego de que no recibió el pago correspondiente al mes de enero, el último que trabajó junto a Maxine.

Fue durante una transmisión en vivo de su programa de Youtube, donde Ana María confesó que ya está tomando cartas en el asunto para resolver esta penosa situación y se está asesorando con un equipo de abogados para tener un panorama mucho más amplio sobre sus opciones.

Aunque no dio mayores detalles, la presentadora explicó que los expertos legales se encuentra estudiando su caso; eso sí adelantó a su público que los mantendrá informados al respecto: "Me comprometo a que esto no se va a quedar así. Me estoy asesorando, estos abogados son buenos, han ganado muchos casos y ya les informaré que sucede".

Alvarado, también habló sobre los rumores de que Maxine estaría preparando una demanda en su contra por presunto abandono de trabajo, pero aclaró que hasta el momento no ha sido notificada por ninguna autoridad: "me han dicho que me van a demandar, y yo no tengo conocimiento, no sé si es algo cierto, pero hasta el día de hoy desconozco; no puedo responder a eso hasta que no llegue una notificación", agregó.

¿Hay pleito con Shanik Berman?

Otro de los temas sobre los que la Ana María también habló, fue de las declaraciones que Shanik Berman hizo, en las que arremetió en su contra por el linchamiento mediático que recibió Maxine Woodside.

La conductora aseguró que no tiene ningún pleito con la rubia; incluso destacó que se llevan muy bien y hay un gran cariño, lo que le molestó fue que hablara mal de ella y tomara partido en un pleito que no le corresponde: "No tenía por qué ponerse en mi contra, si se supone que somos amigas. Se la ha pasado diciendo y diciendo cosas, pero vamos a dejarlo pasar. Ese no es el tema ni es lo importante".

Lo que si considera relevante es agradecer a sus fans por el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido en estos complicados momentos y que, asegura, es lo que la mantiene haciendo su trabajo.