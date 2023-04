Andrea García despide a Andrés García: "Gracias por las memorias"

A-AA+

El mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que este martes se diera a conocer el sensible fallecimiento del galán del cine mexicano Andrés García, quien en recientes meses batalló con su salud por complicaciones relacionadas con la cirrosis. Si bien el actor dejó algunas cuentas pendientes con sus hijos, la también actriz Andrea García emitió un emotivo mensaje en redes para despedir a su padre.

A pesar de que el protagonista de "Pedro Navaja" mantuvo una difícil relación con sus hijos: Leonardo, Andrés García Jr. y por supuesto, Andrea, todo parecía indicar que había dejado los problemas atrás y quería reunirse con ellos. Así lo afirmó su exesposa Margarita Portillo en una entrevista para el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, días antes del deceso.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea compartió unas palabras a su padre para darle el último adiós.

La protagonista de "Triunfo del amor", posteó la fotografía de uno de los lugares favoritos del famoso: Acapulco, Guerrero.

En la imagen se observa el mar y el cielo junto a unos pajaritos volando: "Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba", escribió.

La también llamada "Perla del Pacífico" fue la región donde Andrés pasó sus últimos momentos con vida.

"Descansa en paz papá. Gracias a todos por su apoyo y bendiciones", agregó.

El conmovedor mensaje provocó que usuarios en redes también le dieran muestras de afecto y apoyo por el complicado momento que atraviesa.

En más de una ocasión, Andrés mencionó públicamente el distanciamiento que había con su hija, quien aparentemente no lo buscaba a pesar de su delicado estado de salud.

"Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe... Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución, yo traté de aconsejarla y me inventó una pende****" expresó el actor, luego de que asegurara que la actriz lo acusó de abuso.

El famoso también habría dejado fuera de su testamento a Andrea e incluso pediría que la bloquearan de las redes sociales para no tener ningún contacto con ella.

A pesar de la tensa relación, Andrea negó en diversas ocasiones haber hecho acusaciones tan fuertes en contra del actor y aseguró que se había intentado comunicar con él.