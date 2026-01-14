Andrea Legarreta encuentra un nuevo amor en Luis Carlos Origel

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Andrea Legarreta está feliz y enamorada desde hace meses atrás; la conductora de "Hoy" dio pistas de que le ha abierta de nuevo la puerta al amor a Luis Carlos Origel después de que pasara casi tres años soltera luego de hacer pública su separación con Erik Rubín en 2023, el cantante es papá de sus hijas Mía y Nina.

Legarreta está recibiendo felicitaciones de seguidores en redes sociales, donde ha dado pistas muy claras del hombre del que está enamorada y con quien todo indica, ya hay un romance que no ha sido anunciado de manera oficial.

Se trata del sobrino del periodista y conductor Juan José "Pepillo" Origel, un coach y atleta que conoce a Legarreta y a su familia desde hace años, y que después de ser muy buenos amigos se están dando el chance como pareja.

El coach fitness y creador de contenido mexicano es conocido en el mundo del entretenimiento y el bienestar físico, recién estuvo como invitado en el programa "Hoy" y fue ahí donde los amigos de Legarreta destaparon el romance gritándole a la conductora "¡Ella ya ganó!", evidenciando así que entre ellos hay más que una amistad.

Desde hace meses atrás Andrea ha sido cuestionada sobre si mantiene o no un romance con Luis Carlos, sin embargo, no lo ha reconocido abiertamente, aunque sí ha dejado claro que cualquiera se sentiría feliz de ser pareja de Origel, y en redes sociales aparece juntos en una foto familia en Navidad.

La conductora aparece en una imagen junto a sus hijos y Luis Carlos, en otra también aparece su ex Erik Rubín; en Instagram, Luis Carlos compartió una foto de Legarreta como parte de lo mejor que vivió en diciembre de 2025, dicha publicación fue comentada por Andrea con emoticones de corazón; los comentarios de los cibernautas halagando la nueva relación no se hicieron esperar.