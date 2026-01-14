logo pulso
CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Andrea Legarreta encuentra un nuevo amor en Luis Carlos Origel

Tras años de soltería, Andrea Legarreta se deja ver con su nuevo amor, Luis Carlos Origel

Por El Universal

Enero 14, 2026 01:32 p.m.
A
Andrea Legarreta encuentra un nuevo amor en Luis Carlos Origel

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Andrea Legarreta está feliz y enamorada desde hace meses atrás; la conductora de "Hoy" dio pistas de que le ha abierta de nuevo la puerta al amor a Luis Carlos Origel después de que pasara casi tres años soltera luego de hacer pública su separación con Erik Rubín en 2023, el cantante es papá de sus hijas Mía y Nina.

Legarreta está recibiendo felicitaciones de seguidores en redes sociales, donde ha dado pistas muy claras del hombre del que está enamorada y con quien todo indica, ya hay un romance que no ha sido anunciado de manera oficial.

Se trata del sobrino del periodista y conductor Juan José "Pepillo" Origel, un coach y atleta que conoce a Legarreta y a su familia desde hace años, y que después de ser muy buenos amigos se están dando el chance como pareja.

El coach fitness y creador de contenido mexicano es conocido en el mundo del entretenimiento y el bienestar físico, recién estuvo como invitado en el programa "Hoy" y fue ahí donde los amigos de Legarreta destaparon el romance gritándole a la conductora "¡Ella ya ganó!", evidenciando así que entre ellos hay más que una amistad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde hace meses atrás Andrea ha sido cuestionada sobre si mantiene o no un romance con Luis Carlos, sin embargo, no lo ha reconocido abiertamente, aunque sí ha dejado claro que cualquiera se sentiría feliz de ser pareja de Origel, y en redes sociales aparece juntos en una foto familia en Navidad.

La conductora aparece en una imagen junto a sus hijos y Luis Carlos, en otra también aparece su ex Erik Rubín; en Instagram, Luis Carlos compartió una foto de Legarreta como parte de lo mejor que vivió en diciembre de 2025, dicha publicación fue comentada por Andrea con emoticones de corazón; los comentarios de los cibernautas halagando la nueva relación no se hicieron esperar.

SLP

El Universal

Tras años de soltería, Andrea Legarreta se deja ver con su nuevo amor, Luis Carlos Origel

