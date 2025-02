Ángela Aguilar luce su nueva cabellera en concierto de Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos este 2025 en un evento público, la pareja estuvo en la Feria de León, donde cantó Nodal y deleitó a sus fans que le dieron un cálido recibimiento, mientras que en las redes además de seguir la participación del cantante de 26 años, no pasó desapercibida su esposa.

Ángela, la hija de Pepe Aguilar acompañó a su esposo en esta presentación en la que ambos lucieron con un look diferente, ella con una larga cabellera y él con bigote y una barba tupida que hizo juego con sus múltiples tatuajes.

La pareja se había mantenido alejada de las redes después de un polémico 2024 en el que Nodal anunció su separación de Cazzu y días después confirmó su romance con Angela, la pareja llegó al altar en julio, en una ceremonia que sorprendió a muchos.

Ángela y Nodal han sido criticados fuertemente por su relación y por lo rápido que ocurrieron las cosas; Cazzu, la ex de Nodal y mamá de Inti, la hija que tienen en común, aclaró que ella desconocía que entre Christian y Ángela había una relación, pues se enteró igual que casi todos, a través de redes sociales.

- Ángela Aguilar presume su cabello largo

Ángela Aguilar tiene una preferencia especial por el cabello corto, así lo ha lucido casi toda su vida, sin embargo, ahora parece que tiene ganas de un cambio de look, pues desde hace unos días se dejó ver en las redes con una larga cabellera, y ahora fue captada así a la llegada a la Feria de León donde cantó su esposo Christian Nodal.

En el video que circula en redes la pareja se mostró tomada de la mano, Ángela luciendo una gorra y Christian un sombrero.

En otro video, la cantante de 21 años aparece cantando a todo pulmón los temas de su amado, ya sin gorra, sino con un sombrero. Christian Nodal está de estreno con su "Pa'l Cora Vol. 2", disco que contiene seis temas, uno de ellos dedicado a su hija Inti.