Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en redes

Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja más polémica del 2024 reapareció en redes sociales después de que desde hace varias semanas no lo hacían, los recién casados volvieron a estar juntos en las redes a pesar del hate y las críticas que han recibido por muchos cibernautas.

Lo hicieron en una foto familiar con la que reciben el 2025, están con la familia de la cantante de 21 años, en la instantánea aparece Pepe Aguilar con su esposa Aneliz, así como Leonardo Aguilar, Aneliz con su prometido y Christian con Ángela.

La intérprete de regional mexicano subió la fotografía acompañada de un video en el que se observa a Christian Nodal manejando una moto por el campo, así como una foto de una mesa decorada, lo que parece ser la mesa de la cena para recibir el Año Nuevo.

Ángela sólo colocó un emoticon de corazón y en la publicación que suma casi 185 mil me gusta, se leen todo tipo de comentarios.

"Los amo gracias por subir juntos ya los extrañaba no dejes de brillar junto a él". "Ya te extrañábamos feliz año nuevo, bendiciones mi bella, te amo". "Qué bonita familia! Feliz año! Sigue brillando con tu música y disfrutando de la vida". "Feliz año Angelita que sigan los éxitos y las bendiciones este 2025", se lee.

Después de un 2024 polémico, en el que Nodal anunció su separación de Cazzu, se confirmó su relación con Ángela y luego se realizó una sorpresiva boda, la pareja ha decidido ser más cautelosa con su presencia en redes, sobre todo a partir del estreno de "La cueva", tema en el que Cazzu, la ex de Nodal, habla de su sentir tras terminar su relación con el padre de su hija Inti.