Ángela Aguilar reconoce el amor de su papá Pepe Aguilar en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pepe Aguilar celebra este jueves su cumpleaños número 57, y sus hijos ya lo felicitaron en redes sociales, la menor de la dinastía, Ángela Aguilar, compartió un video en el que aparece tomada de la mano de su padre cuando ella era una niña pequeña.

La cantante, quien ha sido muy cercana a su papá, y que recientemente, en su disco "Nadie se va como llegó", se lanzó a trabajar sola y no de la mano de su padre como había ocurrido en sus discos pasados.

La experiencia le dejó muchos aprendizajes, incluso, su trabajo fue elogiado por Pepe, quien la ha respaldado en todo lo que ha hecho profesional y personalmente, incluso en su polémica relación y matrimonio con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

Gracias a Pepe, Ángela y Christian se conocieron hace varios años, al parecer desde entonces ambos jóvenes quedaron flechados, sin embargo, su amor se pudo realizar hasta ahora, según lo que ha compartido la pareja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque el hijo de Antonio Aguilar ha admitido que para él fue toda una sorpresa la noticia de la boda de su hija, espera que su matrimonio sea duradero, tal y como ocurrió con el de sus padres Antonio, y Flor Silvestre.

Ángela felicitó a su papá por su cumpleaños y aprovechó para agradecerle su apoyo y amor incondicional en un emotivo mensaje:

"Feliz cumpleaños papá. Para mí tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía. El que me cuidó incluso cuando yo pensaba que podía sola. Mi guía, aunque a veces no quería seguir. Me diste todo: amor, estructura, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo nunca dejé de sentirlo. Porque tú sin pedir nada a cambio siempre estuviste ahí siempre me diste todo", se lee.

Ángela se dijo afortunada de ser hija de Pepe Aguilar y de seguir estando cerca de él.

"Firme paciente incondicional. Soy tan afortunada de ser tu hija y más aún de seguir teniendo te cerca y poder seguir aprendiéndote. Gracias por tanto, por todo, por siempre, te amo con todo lo que soy y todo lo que soy es por todo lo que tú me enseñaste".