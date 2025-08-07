BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

logo pulso
AGRADABLE FESTEJO DE LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A

 Sofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso unirán sus vidas por amor.

Con éste motivo, Griselda Reynoso Franco ofreció una estupenda bienvenida a su futura nuera.

Apoyada, por sus hijas Sofía y Carola Quintanar Reynoso integraron elementos y atractivos contemporáneos de buen gusto, para recibir a las invitadas.

Ahí, la futura novia llegó con su mamá Mónica Ayala Ortiz y sus hermanas Mariana y Mónica Padilla.

Además, sus tías, primas y amistades cercanas.

La atmósfera agradable agradó a la selecta concurrencia, quienes le desearon lo mejor en su matrimonio.

El estupendo festejo, se prolongó con ¡gran alegría!.

