BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Sofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso unirán sus vidas por amor.

Con éste motivo, Griselda Reynoso Franco ofreció una estupenda bienvenida a su futura nuera.

Apoyada, por sus hijas Sofía y Carola Quintanar Reynoso integraron elementos y atractivos contemporáneos de buen gusto, para recibir a las invitadas.

Ahí, la futura novia llegó con su mamá Mónica Ayala Ortiz y sus hermanas Mariana y Mónica Padilla.

Además, sus tías, primas y amistades cercanas.

La atmósfera agradable agradó a la selecta concurrencia, quienes le desearon lo mejor en su matrimonio.

El estupendo festejo, se prolongó con ¡gran alegría!.