BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!
AGRADABLE FESTEJO DE LA FAMILIA DE SU PROMETIDO
Galeria
1/3
Sofía Padilla Ayala y Diego Quintanar Reynoso unirán sus vidas por amor.
Con éste motivo, Griselda Reynoso Franco ofreció una estupenda bienvenida a su futura nuera.
Apoyada, por sus hijas Sofía y Carola Quintanar Reynoso integraron elementos y atractivos contemporáneos de buen gusto, para recibir a las invitadas.
Ahí, la futura novia llegó con su mamá Mónica Ayala Ortiz y sus hermanas Mariana y Mónica Padilla.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, sus tías, primas y amistades cercanas.
La atmósfera agradable agradó a la selecta concurrencia, quienes le desearon lo mejor en su matrimonio.
El estupendo festejo, se prolongó con ¡gran alegría!.
no te pierdas estas noticias