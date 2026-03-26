Ángela Aguilar responde a burlas de Karol Sevilla en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante

no se quedó callada y le

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a su colega,, quien en repetidas ocasiones se ha burlado de ella en redes sociales.Unade la hija de Pepe Aguilar recopiló distintos momentos en los que Karol, de 26 años, ha opinado de manera negativa sobre, algunos de esos comentarios hacen alusión al romance de Aguilar conLa publicación comenzó a viralizarse rápidamente hasta llegar a la propia intérprete de 22 años, quien no ignoró la situación y emitió dos comentarios.Sin mencionar directamente a la actriz y cantante,con un breve pero contundente mensaje en el que pidió que Dio bendijera a Karol y le diera paz, acompañado de un "Uy", lo que muchos interpretaron como una clara muestra de incomodidad, pero también como una forma de marcar distancia sin entrar en confrontación abierta.Este episodio se suma al ambiente deque ha rodeado aen los últimos meses, especialmente desde que hizo público su romance y posterior matrimonio con. La relación, que generó conversación desde el primer momento, la colocó en el centro del escrutinio digital, donde cada uno de sus movimientos, declaraciones y hasta indirectas han sido analizados con lupa.Desde entonces,ha sido blanco constante de: mientras algunossu postura y celebran su manera de manejar las polémicas, otros no han dejado de cuestionarla, alimentando una ola de "hate" que parece no disminuir.Karol, a su vez, reaccionó a la bendición que le dejó, y escribió en un video de TikTok en el que se explica la situación:"¡Bueno pues me dio la bendición! JAJAJAJAJA".Para unos, la reacción defue unacon la que; para otros, el posible inicio de un nuevo capítulo en esta polémica en el que algunos cibernautas le piden a Karol parar los ataques hacia