Ángela Aguilar y Christian Nodal muestran su amor en público tras meses de hermetismo

A poco de que Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplieran ocho meses de casados, pareciera que su matrimonio marcha mejor que nunca, o quizá el motivo de que esta creencia comience a reinar en las redes es que, finalmente, la pareja ha comenzado a abrirse y compartir públicamente el gran amor que se profieren, pues hace sólo un tiempo, evitaban todo tipo de contacto con la prensa y sus fans por temor a ser cuestionados acerca de su relación.

Ese 24 de marzo, se cumplieron ocho meses desde que la pareja se dio el "sí" frente al altar, a partir de ese momento, fue muy poco lo que se supo acerca de su dinámica familiar y su vida como recién casados, pues su relación estuvo marcada por las críticas y señalamientos que apuntaban a la hija de Pepe Aguilar como la responsable de que Nodal y Cazzu, su expareja, se hubieran separado.

Sin embargo, en las últimas semanas el hermetismo con que Ángela y Nodal protegían su matrimonio comenzó a atenuarse y, sorpresivamente, la pareja ha ido abriéndose tanto con su público, como con la prensa, confiando algunos pormenores de cómo es la vida de casados.

Las últimas imágenes de la pareja, disfrutando de su amor, circulan en redes sociales desde anoche; en ellas, puede verse a los esposos caminando por las calles de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, localidad a la que viajaron hace unas semanas para grabar el video musical de "El amigo", el más reciente sencillo del sonorense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fans de la región se dieron cita en el lugar del rodaje y, expectantes, esperaron hasta que Nodal y Aguilar salieron a saludarlos y retratarse con algunos de ellos.

En ese momento, sus seguidores pidieron al unísono que la pareja se diera un beso frente a ellos y aunque la joven no mostró ningún ímpetu para cumplir con la petición, su esposo de acercó a ella con una sonrisa y la besó, lo que produjo una gran sonrisa en Ángela que, instantáneamente, dirigió su mirada a la cámara de los celulares de quienes los captaban.

En redes sociales se cree, generalizadamente, que la pareja ha cambiado de estocada, debido a que, desde que contrajeron matrimonio, su popularidad ha disminuido, debido a la desaprobación que su relación ha generado en el público que defiende completamente a Cazzu, quien ha demostrado el gran dolor que le produjo la ruptura de su relación con Nodal, con quien comparte a su unigénita, la pequeña Inti.

La pareja tendría el objetivo de limpiar su imagen, demostrando la gran dicha que experimentan al estar juntos, de hecho, el discurso de Ángela en Billboard Women in Music 2025 sorprendió, pues dijo, por primera vez, lo mucho que le han afectado las críticas, lo que generó la simpatía de algunos usuarios que seguían reticentes ante la reacción.

"Sinceramente, casi me rompe; cantar a través de las lágrimas, he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz, y aún así, aquí estoy, sigo cantando y sigo de pie", dijo la joven entre lágrimas.