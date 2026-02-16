Ángela Aguilar y Christian Nodal presencian enfrentamiento armado en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El fiscal del estado de Zacatecas aclara que, en realidad, el cantante Pepe Aguilar no fue quien presenció el enfrentamiento armado que tuvo lugar en las inmediaciones de "El Soyate", el rancho de la familia, sino que los que estaban ahí eran su hija Ángela y su yerno Christian Nodal.

Fiscal de Zacatecas confirma testigos del enfrentamiento

Fue el pasado jueves, 12 de febrero, cuando se reportó que un grupo delictivo había atacado a agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), un grupo especializado para combatir el crimen del estado, esto sucedió a la altura de la carretera federal 54.

En esa ruta está ubicado, precisamente, el rancho de los Aguilar, como precisó, en entrevista con "Ventaneando", el fiscal zacatecano Cristian Paul Camacho Osnaya, quien aclaró que los testigos del denominado "fuego cruzado" fueron los jóvenes cantantes.

"Y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian, vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados", señaló.

Detalles confirmados y acciones oficiales

También aclaró que, tras el enfrentamiento, que tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde, ya hay cuatro personas implicadas detenidas.

Camacho Osnaya detalló que, lo que la pareja hizo, junto con el equipo de seguridad privada con que viajaban, fue retroceder su camino y refugiarse en la casa principal de Pepe Aguilar, que se encuentra a unos kilómetros del rancho.

"Posteriormente, ya controlada la situación, (la autoridad) apoya a evacuarlos y llevarlos al aeropuerto", dijo y aclaró que Aguilar y Nodal nunca se vieron afectados por la agresión, la cual fue dirigida expresamente a las autoridades policiales.

"La agresión no fue en contra de ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada, incluso los vehículos de ellos no sufrieron, tampoco, ninguna agresión, pero sí solicitaron el apoyo a las autoridades, la llamada de la familia se recibió a las 5:52 de la tarde", ahondó.

Además, desmintió que la más pequeña de los Aguilar sufriera una crisis nerviosa, como se había especulado, luego de presenciar los acontecimientos.

"No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad, Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa", aclaró.