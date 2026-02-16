logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barcelona cae ante Girona y cede el liderato

En la primera parte, el equipo de Hansi Flick falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal

Por EFE

Febrero 16, 2026 04:45 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El Barcelona perdió este lunes en Montilivi ante el Girona (2-1) en un encuentro con muchas ocasiones para ambos equipos y cedió el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, primero con dos puntos más que los azulgranas.

El equipo de Hansi Flick, que en la primera parte falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal, se adelantó tras el descanso en un remate de cabeza de Pau Cubarsí, pero el conjunto rojiblanco empató a los dos minutos en una acción culminada por Thomas Lemar en el área chica y Fran Beltrán marcó el 2-1 en el minuto 87 desde fuera del área.

El Girona terminó con un hombre menos por la expulsión de Joel Roca en el tiempo añadido con roja directa por una entrada sobre Lamine Yamal

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barcelona cae ante Girona y cede el liderato
Barcelona cae ante Girona y cede el liderato

Barcelona cae ante Girona y cede el liderato

SLP

EFE

En la primera parte, el equipo de Hansi Flick falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal

Pinheiro Braathen gana oro y sufre caída en eslalon
Pinheiro Braathen gana oro y sufre caída en eslalon

Pinheiro Braathen gana oro y sufre caída en eslalon

SLP

AP

El esquiador brasileño sufrió una caída en la primera manga del eslalon tras ganar el eslalon gigante.

Isaac del Toro comienza la Temporada 2026 ganando
Isaac del Toro comienza la Temporada 2026 ganando

Isaac del Toro comienza la Temporada 2026 ganando

SLP

El Universal

Se llevó con éxito la lid atlética ´Yo Amo Correr Juntos por la Copa´
Se llevó con éxito la lid atlética ´Yo Amo Correr Juntos por la Copa´

Se llevó con éxito la lid atlética ´Yo Amo Correr Juntos por la Copa´

SLP

Romario Ventura