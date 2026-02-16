Barcelona cae ante Girona y cede el liderato
En la primera parte, el equipo de Hansi Flick falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal
El Barcelona perdió este lunes en Montilivi ante el Girona (2-1) en un encuentro con muchas ocasiones para ambos equipos y cedió el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, primero con dos puntos más que los azulgranas.
El equipo de Hansi Flick, que en la primera parte falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal, se adelantó tras el descanso en un remate de cabeza de Pau Cubarsí, pero el conjunto rojiblanco empató a los dos minutos en una acción culminada por Thomas Lemar en el área chica y Fran Beltrán marcó el 2-1 en el minuto 87 desde fuera del área.
El Girona terminó con un hombre menos por la expulsión de Joel Roca en el tiempo añadido con roja directa por una entrada sobre Lamine Yamal.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Barcelona cae ante Girona y cede el liderato
EFE
En la primera parte, el equipo de Hansi Flick falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal
Pinheiro Braathen gana oro y sufre caída en eslalon
AP
El esquiador brasileño sufrió una caída en la primera manga del eslalon tras ganar el eslalon gigante.