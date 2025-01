ENFRENTA GALA REGAÑO MATERNO

Los días de gloria parecen haber llegado a su fin para Gala Monte,s, quien fue una de las favoritas en “La casa de los famosos México”, pero que tras su salida ha ido “desilusionando” a su fans, según los comentarios que los cibernautas le han dejado en sus redes, donde cada vez es más común leer mensajes negativos.

Muchos descalifican la forma en la que Gala se burló de los seguidores de Adrián Marcelo en un reciente “En Vivo”, el youtuber con el que tuvo diferencias dentro del reality, y quien siempre habló mal de la actriz de 24 años; ahora, tras meses de que el programa finalizó, muchos le han dado la razón al regiomontano.

“Gala, no soy seguidora de Adrián Marcelo, si lo era tuya. Pero cuando hiciste ese video imitando y mofándote de la gente que tiene capacidades diferentes, me partiste el corazón. De los físicos no se habla, eso tú me lo enseñaste y fue parte de tu bandera, la inclusión. ¡Pues de las capacidades diferentes no se burla! Tengo un hijo con parálisis infantil”. “Cuánta razón tiene Adrián Marcelo. El tiempo lo demostró”.

Recientemente Gala dio de qué hablar al confirmar una relación abierta con Icho, su mánager, negando así romance con Karime Pindter, con quien se dijo había atracción desde que ambas estaban en “La casa de los famosos”.

“Tu mánager esta sepultado tu carrera y tú por no saber controlar tu IRA. ¡Ojo! Tu fandom no era tu enemigo. ¡Esa eres tú misma!”, le escribió un fan. Crista Montes, la madre de Gala Montes lamentó la situación en la que se encuentra su hija, de quien fue mánager durante muchos años hasta antes de que entrara a “La casa de los famosos”, y aunque se pensó que ambas limarían las diferencias que hay entre ellas, esto no ha ocurrido.