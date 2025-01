Saskia Niño de Rivera revive insulto de Martha Debayle

La activista Saskia Niño de Rivera fue tendencia en redes sociales, luego de revelar que la conductora Martha Debayle la insultó en su cabina de radio, tras ser cuestionada por estar fumando estando ella embarazada.

Por medio de su podcast en YouTube, la fundadora de Reinserta recordó el momento cuando se suscitó el problema, siendo protagonista su prima Sofia Niño de Rivera.

"Sofia Niño de Rivera, la comediante, se peleó con Martha Debayle, porque estaba fumando en una cabina de radio, y yo tenía 7 meses de embarazo [...] Todo el pedo viral fue porque fumó enfrente de una embarazada, entonces yo no era Saskia, era la embarazada que estaba ahí", relató en el video, compartido por la cuenta @TuTiaSandra.

Saskia Niño de Rivera revive insulto

Aunado a ello, reveló que la conductora la insultó una vez que le pidieron que dejara de fumar. "La gente esto no lo sabe, y repito, nunca lo he dicho, pero cuando estábamos en la entrevista, Martha y su socia estaban fume y fume enfrente de mí, y en eso le dice Sofía, mi prima, como un buen pedo a Martha. Le dice, 'oye, ¿sabes qué? Está embarazada'. Así como diciéndole, 'güey, no te pongas a fumar en un cuarto así', y se voltea Martha y me dice, pues, qué pend...".

"Entré en ese shock, y al final llegué a mi casa y me acuerdo que yo lloraba y decía, ¿por qué pit... no me paré? Y me fui. Yo, por cuidarme a mí. Y me acuerdo que la gente me decía, ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te paraste y te fuiste? Y yo decía, es que no entras en ese momento, no hay un tema de razonamiento tan claro en tu persona", añadió.

¿Cuál fue la polémica?

En 2017, Sofía Niño de Rivera acusó a la conductora de censurar una entrevista que le realizó.

En aquel entonces, la comediante acudió a la entrevista junto a su prima Saskia Niño de Rivera, quien se encontraba embarazada; sin embargo, relató que Debayle sacó una cajetilla de cigarros y se puso a fumar.

"Me parece una falta de respeto que vivamos en un país en el que alguien con poder pueda hacer eso, ella fumó en un lugar cerrado donde hay una mujer embarazada... es una persona que tiene un programa de radio... es alguien que es muy hipócrita con lo que dice", expresó.

Finalmente, la comediante reveló que les llamó la productora del programa de Martha Debayle para avisarles que no saldría la entrevista, debido a que Sofía había pasado un video, acusando de que alguien había prendido un cigarro en su cabina de radio. "Yo creo que no pasaron la entrevista porque Martha Debayle se ardió".