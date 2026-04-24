Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras polémica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).-

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no están separados, al menos eso parece en el par decon las que laen redes tras varios días en silencio; la polémica desatada por la modelo que protagoniza el tema del cantante "Un vals", habría causado enojo en la hija de Pepe Aguilar.Fue el, amigo de ambos, quien soltó lasla noche de ayer, las cuales alegraron a losque el próximo mes de julio cumplirá dos años de matrimonio.", se lee en una de lasen las que los cantantes aparecen frente a unay al parecer a punto de abordar unEn la segunda foto aparecen losy encimados en uno de los asientos dela Ángela, quien también estuvo ausente en su canal de WhatsApp.tuvo una exitosa presentación en el, Ángela no fue captada en el show como en otras ocasiones, sin embargo pudo haberlo acompañado a dicho viaje en el que Christian fue halagado por la periodistaen pleno show.-----¿Qué dijosobre la modelo del video "Un vals"?Tras recibir críticas por supuestamente elegir a lacomo protagonista de su más reciente video, siendo ella tan parecida físicamente a su expareja y madre de su hija Inti, Cazzu, el intérprete de regional mexicano no se quedó callado, y sin dar detalles dio a entender que éla dicha modelo.Comentó que no es dueño de su nombre ni de su música, únicamente de su voz, lo que destapó que es su padre, Jaime González, el