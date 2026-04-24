Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras polémica
Christian Nodal enfrenta críticas por elección de modelo en su video, mientras Ángela Aguilar estuvo ausente en shows recientes.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).-Ángela Aguilar y Christian Nodal
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no están separados, al menos eso parece en el par de fotos con las que la pareja reapareció en redes tras varios días en silencio; la polémica desatada por la modelo que protagoniza el tema del cantante "Un vals", habría causado enojo en la hija de Pepe Aguilar.
Fue el influencer Kunno, amigo de ambos, quien soltó las fotos la noche de ayer, las cuales alegraron a los fans de la pareja que el próximo mes de julio cumplirá dos años de matrimonio.
"Mis papis", se lee en una de las fotos en las que los cantantes aparecen frente a una puesta de sol y al parecer a punto de abordar un avión privado.
En la segunda foto aparecen los tres sonrientes y encimados en uno de los asientos del avión; Christian abraza a Ángela, quien también estuvo ausente en su canal de WhatsApp.
Nodal tuvo una exitosa presentación en el Palenque de Aguascalientes, Ángela no fue captada en el show como en otras ocasiones, sin embargo pudo haberlo acompañado a dicho viaje en el que Christian fue halagado por la periodista Adela Micha en pleno show.
-----¿Qué dijo Christian Nodal sobre la modelo del video "Un vals"?
Tras recibir críticas por supuestamente elegir a la modelo Dagna Mata como protagonista de su más reciente video, siendo ella tan parecida físicamente a su expareja y madre de su hija Inti, Cazzu, el intérprete de regional mexicano no se quedó callado, y sin dar detalles dio a entender que él no fue quien eligió a dicha modelo.
Comentó que no es dueño de su nombre ni de su música, únicamente de su voz, lo que destapó que es su padre, Jaime González, el duelo de marcaChristian Nodal.
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