Angelina Jolie planea mudarse al extranjero por diferencias con América de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Ahora que Angelina Jolie ha finalizado oficialmente su divorcio con Brad Pitt, planea trasladarse al extranjero con sus hijos, y según reportes, solo espera a que sus gemelos Knox y Vivienne alcancen la mayoría de edad.

Según una fuente citada por US Weekly, la actriz siente que ya ha cumplido su ciclo en Los Ángeles y se encuentra más relajada y serena. Otro testigo comentó: "Ella está muy entusiasmada por esta nueva etapa de su vida".

Al parecer, Jolie pasará una temporada en Camboya, lugar de nacimiento de Maddox en 2002, donde también posee algunas propiedades. Francia y África figuran entre los destinos considerados, ya que mantienen vínculos con sus otros cuatro hijos.

La noticia surge tras sus declaraciones sobre que ya no se identifica con Estados Unidos, luego de la polémica generada por el programa de Jimmy Kimmel.

El programa fue temporalmente retirado del aire después de que Kimmel comentara sobre el presunto asesino de Charlie Kirk: "La pandilla MAGA intenta desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político", dijo Kimmel, provocando controversia.

Tras el incidente, el presidente de la FCC durante la administración Trump acusó a Kimmel de difamar al difunto fundador de Turning Point USA.

Más adelante, durante una conferencia en el Festival de Cine de San Sebastián, Jolie fue consultada sobre sus preocupaciones como artista y ciudadana estadounidense: "Es una pregunta muy difícil. Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco", respondió.

La actriz añadió que siempre ha llevado un estilo de vida internacional, con una visión del mundo inclusiva y global. Señaló: "Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales de alguien, creo que es muy peligroso". También ha mostrado descontento con la primera administración de Trump.

Jolie es madre de seis hijos: Maddox (24 años), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19), y los gemelos Knox y Vivienne (17), todos compartidos con su exesposo, de quien se separó en 2016.

Acerca de su mudanza, Jolie señaló que no planeaba permanecer mucho tiempo en Los Ángeles, pero necesitaba quedarse hasta que su divorcio estuviera finalizado. "Cuando tienes una familia numerosa, quieres que tengan privacidad, paz y seguridad. Ahora tengo un hogar para criar a mis hijos, pero a veces este lugar puede ser... esa humanidad que encontré al otro lado del mundo no es la que encontré aquí", comentó anteriormente a The Hollywood Reporter.