CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Amigos y compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, festejaron sus 35 años egresados.

Integran una de las generaciones de contadores y administradores más emprendedoras y visionarias.

Exitosos profesionistas, compartieron un encuentro emotivo, nostálgico y con múltiples anécdotas de sus años de estudiantes.

Participaron en una acción de gracias, efectuada en la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia, donde el Presbítero celebrante, les felicitó por su esfuerzo y perseverancia en la vida y por ser hombres útiles a la sociedad. Al final de la celebración, entre abrazos y sonrisas, intercambiaron losmejores propósitos. Más tarde, llegaron a la cálida recepción, donde compartieron orgullosos por sus triunfos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí