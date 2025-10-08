logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega Gobierno actos de violencia contra periodistas

Esto luego de que una reportera denunciara públicamente haber sufrido un atentado

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Niega Gobierno actos de violencia contra periodistas

El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, negó que funcionarios del Gobierno del Estado, hayan cometido actos de violencia o acoso contra periodistas, luego de que la reportera Anahí Torres, denunciara públicamente haber sufrido un atentado y hostigamiento por parte de autoridades locales.

Durante una entrevista, Torres Sánchez aseguró que “ningún funcionario del Gobierno del Estado ha generado algún tipo de violencia contra la persona, por lo cual se niega en forma total, absoluta y plena que ello suceda”. Añadió que la administración estatal desconoce si los hechos denunciados ocurrieron y que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de investigar el caso.

El funcionario indicó el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la libertad de expresión y la labor periodística en la entidad y señaló, que el Gobierno ha ofrecido cursos de profesionalización y acompañamiento para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. “Si en algún estado se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, ese es San Luis Potosí”, dijo.

Durante la conferencia matutina del lunes, la periodista Anahí Torres denunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum haber sufrido “un atentado” junto con otros dos compañeros el pasado 2 de octubre, tras publicar información sobre una presunta red de espionaje en el Estado que, de acuerdo con ella, “incomodó visiblemente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona”. Torres pidió la intervención del Gobierno federal al señalar que “en San Luis Potosí ambientalistas, periodistas y ciudadanos vivimos un ambiente de intimidación e inseguridad donde cuestionar se ha vuelto totalmente un riesgo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En respuesta, la presidenta Sheinbaum prometió atender el caso y ordenó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, revisar las denuncias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifica Municipio predios peligrosos
Identifica Municipio predios peligrosos

Identifica Municipio predios peligrosos

SLP

Rolando Morales

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red
Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

SLP

Leonel Mora

El pozo de la zona se agotó y no hay manera de reponer el suministro

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Leonel Mora

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.
Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

SLP

Martín Rodríguez