Elimina Infonavit su esquema de puntos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un cambio histórico en su sistema de otorgamiento de créditos, eliminando el esquema de puntos.

Con este nuevo modelo, pretende hacer más accesible la compra de vivienda para los trabajadores, sobre todo para los jóvenes que comienzan su vida laboral y que, hasta ahora, tenían dificultades para cumplir con los requisitos establecidos.

El nuevo modelo del Infonavit busca simplificar el proceso para obtener un crédito de vivienda, sustituyendo el antiguo sistema de puntos —basado en edad, salario, ahorro y tiempo cotizado— por una evaluación más flexible y personalizada.

De acuerdo con el instituto, la eliminación de los puntos tiene como propósito reconocer la diversidad de trayectorias laborales de los mexicanos, considerando factores como la estabilidad económica, el comportamiento de pago y la capacidad real de endeudamiento, en lugar de solo los años trabajados o el monto acumulado en la subcuenta de vivienda.

Esto significa que los trabajadores ya no tendrán que esperar largos periodos para reunir los puntos necesarios. En su lugar, podrán acceder al crédito según su perfil financiero y las condiciones actuales de su empleo. La idea central es que más personas puedan adquirir una vivienda sin quedar fuera por requisitos que, en muchos casos, resultaban difíciles de cumplir.