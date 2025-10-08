Muere albañil al caer de edificio en construcción

Un albañil tuvo violenta muerte luego de caer de un edificio en construcción, se encontraba en la azotea del inmueble de tres pisos cuando se desplomó golpeándose en la cabeza y tuvo una muerte casi inmediata.

El reporte a las corporaciones de auxilio se dio alrededor de las seis y media de la tarde de este jueves; según se informó, el ahora occiso se encontraba trabajando en la azotea del edificio de departamentos que se construye en la avenida Santos Degollado y la calle León Guzmán en la colonia Alamitos.

De pronto perdió el equilibrio y se desplomó al piso, golpeándose con fuerza la cabeza y sus demás compañeros se apresuraron a ayudarlo y le hablaron a los paramédicos, acudiendo los de Protección Civil Municipal que le brindaron los primeros auxilios pero determinaron que por desgracia ya estaba sin signos vitales.

Sitio fue asegurado por elementos de Policía Municipal como primeros respondientes y posteriormente llegó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para entregarlo a los familiares.

El edificio en donde perdió la vida albergará varios departamentos y lleva un avance en su construcción de al menos el 70 por ciento, aunque ante este lamentable accidente se espera una revisión a fondo por parte de las autoridades y determinar que cuente con los permisos y medidas de seguridad correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación también llegaron al sitio para iniciar las indagatorias, en tanto que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias sobre el hecho.